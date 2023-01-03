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«اجتماعية» الوطني تناقش «تنظيم العمل التطوعي»

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)
4 يناير 2023 00:48

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً برئاسة ضرار حميد بالهول رئيس اللجنة، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي، للتنسيق بشأن مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي الذي سيتم مناقشته في جلسة قادمة للمجلس.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، ومريم ماجد بن ثنية، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة الموضوع في اجتماعاتها ضمن محاور: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز العمل التطوعي، ودور الوزارة في تنظيم ومراقبة الأعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة للعمل التطوعي في شأن تنظيم العمل التطوعي على مستوى الدولة.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
العمل التطوعي
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