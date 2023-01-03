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عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الأقصى المبارك

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأردن يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الأقصى المبارك
3 يناير 2023 22:46

 بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق والتشاور في جهود البلدين نحو حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الجانبان على ضرورة تفعيل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين.
وأشار الجانبان إلى إدانة دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك، والذي يعد خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وشددا على ضرورة وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، وعلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.
من جهته شدد معالي الصفدي على أن الأردن سيستمر في تكريس كل إمكاناته لحماية المقدسات وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، محذرا من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

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