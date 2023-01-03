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«جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي» تحفز الابتكار

«جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي» تحفز الابتكار
4 يناير 2023 00:54

أبوظبي (وام)

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تشكل «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» مبادرة رائدة لتحفيز الابتكار الزراعي والاحتفاء بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين على مستوى الدولة، ودعم الأمن الغذائي وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، تهدف إلى تأكيد الدور الريادي للدولة في تحفيز الزراعة المستدامة والابتكار وتجسد حرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بالمزارعين والمربين المتميزين، وتكريم أصحاب الجهود الداعمة لتحقيق أهداف دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وقال الحمادي: إن الجائزة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً تهدف كذلك إلى تحفيز المزارعين والمربين في مختلف إمارات الدولة وتشجيعهم على تبنى أفضل الممارسات، واتباع أنظمة الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لدعم الأمن الغذائي، وتحفيز جهود الابتكار في مجال الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، وإنتاج الغذاء فضلاً عن تكريس مفاهيم الاستدامة الزراعية وتنمية وعي المجتمع بقضايا الأمن الغذائي.
وأوضح أن الجائزة تشتمل على 3 فئات رئيسية الأولى للمزارع والمربي المتميز، وتتضمن «الشق النباتي»، وهي: جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى للشق الحيواني وتشمل فئة العزب المنتجة، وفئة صغار المنتجين، وفئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية.
وأضاف: أن الفئة الثانية هي للابتكار الزراعي وتشمل الابتكار في الشق النباتي والابتكار في الشق الحيواني، فيما تم تخصص الفئة الثالثة للمزارع التجارية بشقيها النباتية والحيوانية.

منصور بن زايد
الإمارات
الابتكار
الابتكار الزراعي
محمد سلمان الحمادي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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