أبوظبي تستضيف «تحدي تكنولوجيا المعلومات لأصحاب الهمم»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف إمارة أبوظبي، ممثلة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، المسابقة الدولية «تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم» (GITC) خلال العام المقبل 2023، للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط، وهي تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وتعلم المهارات الرقمية بصفة عاملة لفئة أصحاب الهمم الشباب من ذوي الإعاقة النمائية، والمسابقة هي مبادرة تصب بشكل مباشر في السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكينهم، وبما يتلاءم مع استراتيجية إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم التي تهدف إلى جعل أبوظبي مدينة دامجة ومهيئة لأصحاب الهمم وداعمة لحقوقهم، وتهدف المسابقة لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى المعلومات بما لديهم من قدرات فردية دون الحاجة لمساعدة من الآخرين، كما أن المسابقة تعتبر فرصة لسد الفجوة الرقمية التي تمثل أحد التحديات بالنسبة لأي مبادرة للتحول الرقمي لتلك الفئة من أصحاب الهمم «ذوي الإعاقة النمائية».

وشارك عبدالله سيف النعيمي، سفير الدولة لدى سيؤول في حفل الجوائز التابع لمؤسسة Global IT Challenge for Youth and Disabilities 2022، وألقى كلمة هنأ فيها القائمين على نجاح الحدث، وأبرز من خلالها الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تمكين الشباب، ولاسيما أصحاب الهمم، وأعرب عن سعادته باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة من الشرق الأوسط لاستضافة تحدي التكنولوجيا العالمي للشباب من أصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسلط الضوء على استعدادات الدولة لاستضافة الحدث خلال العام القادم.

وأضاف: «تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب أصحاب الهمم (GITC) هو مشروع يهدف لتقليص الفجوة الرقمية لدى أصحاب الهمم من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم في تكنولوجيا المعلومات، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع، ويسهم بإتاحة الفرص الوظيفية في مختلف المجالات»، مشيداً في هذا الإطار بمشاركة مؤسسة زايد العليا في هذا التحدي العالمي، الأمر الذي يعكس الاهتمام الكبير والنشاط المتميز للمؤسسة على المستوى الدولي والإرادة للوصول لأعلى المراتب، كما أكد أن استراتيجية دولة الإمارات لأصحاب الهمم تسعى دائماً لتمكين ودمج مختلف فئات المجتمع في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن ناحيته، رحب عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، باستضافة المسابقة في أبوظبي، وقال: «إن استضافة تحدى تكنولوجيا المعلومات العالمي لأصحاب الهمم «GITC» تبرهن على مكانة وقدرة الدولة، وما تملكه من مقومات نجاح كبيرة لمختلف الفعاليات والمناسبات، بجانب ما تتمتع به من بنى تحتية متكاملة، وركائز أساسية، في ظل دعم القيادة الرشيدة لعمليات التنمية بمختلف المجالات، لتبرهن للعالم أجمع بكل مناسبة قدرتها الفائقة على إبهار الجميع». وقال: «تأتي استضافة هذا التحدي تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات عامة، وإمارة أبوظبي خاصة في خدمة أصحاب الهمم، وسعياً لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، بشأن تطوير وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات العالمية المتخصصة في ما يخص أصحاب الهمم».

وتتكون المسابقة من ستة مجالات، مع إمكانية مشاركة أصحاب الهمم في مجال واحد فقط، هي مجال تقييم مهارات إنشاء وتحرير مهارات العرض التقديمي، والمجال الثاني تقييم المهارات اللازمة لاستخدام الوظائف وحساب البيانات وتحريرها في ظروف معينة باستخدام الإكسل، والثالث تقييم مهارات البحث والاستفادة من المعلومات التي تتناول مشاكل الحياة اليومية باستخدام شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، بينما المجال الرابع تقييم مهارات صنع وتحرير الفيديو الذي يتعامل مع مواضيع محددة بشكل مبدع، والخامس تقييم مهارات استخدام برنامج سكراتش لبرمجة السيارات ذاتية القيادة «الترميز»، والمجال السادس والأخير تقييم المهارات لجعل الحياة أكثر ملاءمة للأشخاص أصحاب الهمم من خلال تكنولوجيا المعلومات أو الفكرة الأساسية.

الجدير بالذكر، أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم شاركت في المسابقة التي أقيمت في الهند العام 2018 من خلال طالب واحد، كما شاركت في المسابقة التي نظمتها اليابان وأقيمت العام 2021 «عن بُعد» بأربعة طلاب.

الدول المشاركة في المسابقة، هي دولة الإمارات، وجمهورية الصين، والفلبين، والهند، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتايلاند، وتيمور الشرقية، وقيزغيزستان، وكمبوديا، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، ومنغوليا، ونيبال.