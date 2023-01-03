2478 مستفيداً من مساعدات «الشارقة الخيرية» في خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

بلغت إجمالي المساعدات التي قدمتها جمعية الشارقة الخيرية عبر إدارتها الفرعية في مدينة خورفكان على مدار العام المنقضي 11.1 مليون درهم استفاد منها نحو 2478 مستفيداً من سكان المدينة والمناطق التابعة لها.

وقال عادل سعيد النقبي، مدير إدارة الجمعية في خورفكان: «إنه تم استقبال 988 طلب مساعدة على مدار العام، وقد تم معالجة كل الطلبات وأصدرت لجنة المساعدات موافقتها على 938 طلباً، ورفض 50 طلباً لعدم مطابقة شروط استحقاق المساعدة»، مشيراً إلى أن المساعدات المقدمة شملت 875 حالة من الأرامل والمطلقات والأيتام ومعدومي الدخل وكبار السن ضمن المساعدات الشهرية بتكلفة 1.4 مليون درهم، وعلاج 131 حالة مرضية بتكلفة 1.8 مليون درهم، إلى جانب المساهمة في تفريج كُرَب 201 حالة صدرت بحقها أحكام قضائية وتقضي محكومياتها بالمنشآت العقابية والإصلاحية على ذمة تعثر مالي، وقد تم التكفل بتسديد مديونياتهم التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.6 مليون درهم.

وأضاف: قدمنا كذلك مساعدات دراسية لـ246 طالباً من الدارسين المتعثرين في الإيفاء بمستحقات ورسوم الدراسة، وذلك بـ1.4 مليون درهم، إلى جانب صيانة وترميم منازل سكنية لـ274 أسرة بتكلفة 2.5 مليون درهم، إلى جانب مليون درهم لتنفيذ برامج الحملات الموسمية، وتنفيذ مشروع من قديمكم إلى جديدهم بتكلفة ربع مليون درهم.