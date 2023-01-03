«عونك يا وطن» يساند الأسر المتعففة والعمال

العين (الاتحاد)

أطلق فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرته المجتمعية «كسوة شتاء»، والتي تستهدف الأسر المتعففة وفئة العمال في شتى إمارات الدولة، وذلك بتوزيع كسوة الشتاء وحقائب شتوية تهدف إلى التخفيف من أثر برودة الطقس على الفئات المستهدفة من المبادرة، وتوفير الاحتياجات المناسبة من الملابس الشتوية والأغطية.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي: تأتي هذه المبادرة في إطار المسؤولية المجتمعية التي يسعى من خلالها «عونك يا وطن» إلى الارتقاء بمستوى العمل المجتمعي، وترسيخه كثقافة سائدة في المجتمع، وتعزيز مفهوم التسامح والمؤاخاة الإنسانية التي باتت تشكل جزءاً جوهرياً من الهوية الإماراتية.