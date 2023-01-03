الأربعاء 4 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تحقيق أمنية» تزرع الأمل في قلوب 689 طفلاً

«تحقيق أمنية» تزرع الأمل في قلوب 689 طفلاً
4 يناير 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إجراءات تنظيمية وتعريفية بإجازة التفرغ للعمل الحر
5 ملايين دولار منحة جديدة لتوسيع مبادرة المناخ والصحة العالمية

أعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن سعادتها بإنجازات المؤسسة خلال العام الأول من رحلة الخمسين عاماً نحو الريادة في المجال الإنساني العالمي.
وقالت الشيخة شيخة: «يُسعدنا أن نتمكّن خلال عام 2022 من نشر وزرع مشاعر الأمل والسعادة والتفاؤل في قلوب 689 طفلاً وطفلة من 34 جنسية داخل الدولة وخارجها من المُصابين بحوالي 94 مرضاً من الأمراض الخطيرة التي تُهدّد الحياة، وبزيادة تجاوزت 13% عن أمنيات العام 2021».
وأضافت سموها: «تحرص مؤسسة تحقيق أمنية سنوياً على تنفيذ أهدافها الإنسانية النبيلة، مع التطلّع إلى تقديم المزيد من عمل الخير في المجتمع المحلي، الإقليمي والعربي دون تفريق في الدين، اللون أو العرق، حيث تمّ تحقيق 309 أمنيات في الإمارات، 216 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى 164 أمنية في جمهورية مصر العربية التي أكّدت على صحّة وقوة تطلعات المؤسسة في التوسّع بأعمالها في كافة الدول العربية».
وأوضحت الشيخة شيخة: «أود أن أشكر فريق عمل المؤسسة على جهودهم الكبيرة المبذولة في الحرص على تحقيق أمنيات الأطفال، رغم صعوبتها في بعض الأحيان، والتي تنوّعت بين أمنيات السفر خارج الدولة، وأمنيات لقاء المشاهير، وأمنيات الحصول على الألعاب، والأجهزة الإلكترونية الحديثة وغيرها من الأمنيات.
كما توجّهت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، بالشكر والتقدير إلى كل المؤسسات الحكومية والخاصّة الحريصة على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

مؤسسة تحقيق أمنية
الإمارات
تحقيق أمنية
شيخة بنت سيف بن محمد
آخر الأخبار
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب المصري إحسان عبد القدوس
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد إحسان عبد القدوس
اليوم 08:28
تفشي إنفلونزا الطيور بمستوى قياسي في اليابان
عربي ودولي
تفشي إنفلونزا الطيور بمستوى قياسي في اليابان
اليوم 08:18
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
دنيا
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
اليوم 08:11
وفاة رائد الفضاء والتر كاننجهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج "أبولو"
دنيا
وفاة رائد الفضاء والتر كاننجهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج "أبولو"
اليوم 07:52
حيل ذكية تُشجعك على شرب الماء
دنيا
حيل ذكية تُشجعك على شرب الماء
اليوم 07:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©