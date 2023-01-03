«تحقيق أمنية» تزرع الأمل في قلوب 689 طفلاً

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، عن سعادتها بإنجازات المؤسسة خلال العام الأول من رحلة الخمسين عاماً نحو الريادة في المجال الإنساني العالمي.

وقالت الشيخة شيخة: «يُسعدنا أن نتمكّن خلال عام 2022 من نشر وزرع مشاعر الأمل والسعادة والتفاؤل في قلوب 689 طفلاً وطفلة من 34 جنسية داخل الدولة وخارجها من المُصابين بحوالي 94 مرضاً من الأمراض الخطيرة التي تُهدّد الحياة، وبزيادة تجاوزت 13% عن أمنيات العام 2021».

وأضافت سموها: «تحرص مؤسسة تحقيق أمنية سنوياً على تنفيذ أهدافها الإنسانية النبيلة، مع التطلّع إلى تقديم المزيد من عمل الخير في المجتمع المحلي، الإقليمي والعربي دون تفريق في الدين، اللون أو العرق، حيث تمّ تحقيق 309 أمنيات في الإمارات، 216 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى 164 أمنية في جمهورية مصر العربية التي أكّدت على صحّة وقوة تطلعات المؤسسة في التوسّع بأعمالها في كافة الدول العربية».

وأوضحت الشيخة شيخة: «أود أن أشكر فريق عمل المؤسسة على جهودهم الكبيرة المبذولة في الحرص على تحقيق أمنيات الأطفال، رغم صعوبتها في بعض الأحيان، والتي تنوّعت بين أمنيات السفر خارج الدولة، وأمنيات لقاء المشاهير، وأمنيات الحصول على الألعاب، والأجهزة الإلكترونية الحديثة وغيرها من الأمنيات.

كما توجّهت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، بالشكر والتقدير إلى كل المؤسسات الحكومية والخاصّة الحريصة على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.