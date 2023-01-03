دعوة المواطنين العاملين في القطاع الخاص للمشاركة في «جائزة نافس»

هالة الخياط (أبوظبي)

دعا مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتنطبق عليهم الشروط إلى المشاركة في جائزة «نافس» ضمن فئة «الأفراد»، الهادفة إلى إبراز تميّز المواطنين العاملين في القطاع الخاص وقصص نجاحهم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم.

وأكد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أن التقدم للمشاركة في الجائزة مستمر حتى 31 يناير الجاري، حيث تتفرع فئة الأفراد إلى 10 فئات فرعية مصنفة حسب المجالات المهنية المختلفة وهي: وظائف التمريض، الوظائف الطبية، الوظائف المالية، وظائف المحاماة، وظائف التجزئة، وظائف البرمجة، الوظائف القيادية/ الإشرافية، الوظائف الإدارية، الوظائف المهنية، والمتدربون ضمن برنامج خبرة، وعلى المرشحين مراعاة مطابقة المسمى الوظيفي مع فئة الجائزة التي يتمّ التقدّم إليها.

وترحّب الجائزة بمشاركة جميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الشروط وأهمها: أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات، وألّا تقل مدة العمل أو التدريب في نفس المنشأة عن 6 أشهر، وأن يبقى المرشح على رأس عمله خلال فترة التقييم وحتى إعلان النتائج، إلى جانب إرفاق خطاب عدم ممانعة من المنشأة التي يعمل بها، وأن يكون للمرشح حساب نشط على منصة نافس، وأن يكون للمرشح ملف خالٍ من أي مخالفات قانونية أو سلوكية أو مهنية.

وتتطلع الجائزة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين المواطنين العاملين في القطاع الخاص والاحتفاء بالكوادر الإماراتية المتميزة التي استطاعت إثبات جدارتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تمّ التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي لحوكمة عملية التقييم وضمان مواءمة هيكل الجائزة مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتهدف الجائزة التي ستمنح لثلاث فئات هي: الشركات، والأفراد، والشركاء الاستراتيجيون، إلى دعم ملف التوطين في القطاع الخاص، وتكريم المتميزين من شركات القطاع الخاص والمواطنين العاملين فيها، ونشر قصص النجاح الملهمة، إلى جانب تغيير مفاهيم الشباب نحو عمل المواطنين في القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات والأفراد، بما ينعكس بصورة إنجازات مهمة على القطاعات المهنية بمختلف تخصّصاتها.

وسيتم اختيار المنشآت الخاصة المستوفية للشروط بآلية مؤتمتة تضمن تحقيق المستهدفات عبر منصة «نافس»، وستتأهل أفضل شركة عن كل فئة من الفئات الثلاث (الشركات الكبرى، المتوسطة، الصغيرة).

وبعد مرور عام على تأسيس برنامج «نافس»، أصبح بمثابة استنهاض لهمم الشباب الموهوبين، ليطلقوا العنان لطاقاتهم الإبداعية، ولينخرطوا في آفاق مهنية جديدة يثبتون من خلالها جدارتهم وتميّزهم.

ومع نهاية العام الأول من عمر «نافس» جاءت جائزة «نافس» التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لتكون تتويجاً لجهود المنشآت المتميزة في مجال التوطين، وتكريماً للموظفين الذين نجحوا في مواقعهم المهنية ضمن القطاع الخاص.

تكريم

تخاطب جائزة «نافس» الروح التنافسية الإيجابية لدى الموظفين، حيث تحمل في طيّاتها تكريماً يعبّر عن الفخر بأبناء الوطن الذين يمتلكون من المهارات والمواهب، ما يجعلهم قادرين على التميز في كل ميدان يخوضون فيه، ولطالما وضعت القيادة الرشيدة المواطن في صدارة أولوياتها، لأنها تؤمن بأنه الثروة الحقيقية للوطن، وحجر الأساس في بناء المستقبل.

وتتطلع جائزة «نافس» لتتويج جهود المواطنين الذين حققوا إنجازات مبهرة في شتى القطاعات، بما يشكّل حافزاً للشباب للنهوض بهذا القطاع وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة.