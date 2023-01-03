«المؤتمر الإماراتي الأول للتعليم الطبي» ينطلق فبراير المقبل

العين (الاتحاد)

يستعد المعهد الوطني للتخصصات الصحية التابع لجامعة الإمارات بالعين، لتنظيم مؤتمر حول التعليم الطبي في مجال التخصصات الصحية «المؤتمر الإماراتي الأول للتعليم الطبي»، بالتعاون مع مجلس الاعتماد للتعليم الطبي العالي الأميركي، وبالشراكة مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وذلك خلال شهر فبراير المقبل 2023.

وأكد الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، أن المعهد يعمل على تعزيز استخدام التقنية والتحول الرقمي لدعم أعمال وإجراءات المعهد، حيث أنه جارٍ العمل على المنصة الإلكترونية للاعتماد، والتي سوف يتم إطلاقها في شهر فبراير المقبل.

وأكد الدكتور الحوقاني، أن المعهد يعمل بشكل مستمر على استشراف المستقبل، وذلك من خلال التوسع في إنشاء البرامج التخصصية الصحية، وفقاً لحاجة الدولة، وبالتشاور مع الجهات الصحية المعنية، حيث إن البرامج التخصصية شُكلت لها لجان علمية شملت مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى الصيدلة والأسنان، وأخيراً تمت إضافة التمريض والقبالة.

كما يعمل المعهد على تقوية نظم الاعتماد والتقييم من أجل ضمان أعلى معايير الجودة للبرامج التخصصية في الدولة من خلال سياسات ومعايير وإجراءات المعهد.

وقال الدكتور محمد الحوقاني: «ترتكز أهداف المعهد الوطني للتخصصات الصحية إلى تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، ورفع المستوى العلمي للمهن الصحية في الدولة، وتعزيز جودة التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي من حيث تنظيم التدريب التخصصي، وضمان جودة التعليم والعمل السريري، وهذا يتطلب من المعهد الوطني للتخصصات الصحية العمل على وضع معايير البرامج التخصصية الصحية، وهي من ضمن مهام المعهد، بالإضافة إلى تقييم المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي والاعتماد المؤسسي والبرامجي».

خريطة طريق

يعمل المعهد الوطني وفق خريطة طريق في منح الاعتماد المؤسسي للمؤسسات الصحية، واعتمد مراحل عدة لإصدار شهادات البورد الإماراتي انطلاقاً من مرحلة الاعتماد المؤسسي والتي كانت في بداية عام 2022 إلى مرحلة الاعتماد البرامجي في أكتوبر من العام نفسه، تلاها العمل على التحضير لتسجيل المتدربين في ديسمبر من العام 2022، والعمل على تحضير الاختبارات ليونيو من العام الحالي 2023، وصولاً إلى إجراء الاختبارات الكتابية والسريرية وإصدار شهادات البورد الإماراتي.

كما يعمل المعهد على وضع معايير البرامج التخصصية الصحية ومعايير سنة الامتياز ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي، واقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجال الصحي، بالتعاون مع الهيئات الصحية المعنية، وتقييم مؤسسات الرعاية الصحية التي أنشئت لأغراض التدريب التخصصي والتعليم الطبي العالي في الدولة واعتمادها.