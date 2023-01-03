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الإمارات

«خليفة الطبية» تحصل على اعتماد البورد الإماراتي

مدينة الشيخ خليفة الطبية
4 يناير 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

حصل برنامج الإقامة في طب الأطفال لمدينة الشيخ خليفة الطبية، على اعتماد البورد الإماراتي من المعهد الوطني للتخصصات الصحية، حيث أصبح البرنامج أول برنامج في مدينة الشيخ خليفة الطبية يحصل على اعتماد المعهد، ومن بين أول مجموعة من البرامج التي تحصل على هذا الاعتماد على مستوى الدولة. وحصلت مدينة الشيخ خليفة الطبية مطلع هذا العام على اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية، لتصبح المدينة بذلك أول مستشفى تعليمي معتمد من هذا المعهد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقالت الدكتورة سريعة الرميثي، مدير برنامج الإقامة في طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، «يقدم برنامج الإقامة في طب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية تعليماً سريرياً قوياً في عنابر المستشفى، ومنهاجاً يعتمد على الكفاءة في مختلف التخصصات الفرعية، وعيادة مستمرة لكل أطباء الإقامة». 
وأضافت: لدينا برنامج تعليمي أكاديمي ممتاز ومتخصص، ويحرص أطباء الإقامة لدينا على تحقيق أهداف برامجهم في عمليات تدقيق الجودة والسلامة والأنشطة الأكاديمية. نحن نفخر بأن نتائج الاستطلاعات السنوية تفوق المعدلات الوطنية على الدوام، وأن نسبة النجاح في امتحانات البورد العربي ونتائج امتحانات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال عالية دوماً». وقالت الدكتورة مها الفهيم، رئيس قسم التعليم الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «نحن فخورون للغاية بالنجاح الكبير لبرنامج طب الأطفال لدينا، موضحة أن العلاقة الوثيقة بين إدارة البرنامج والهيئة التدريسية والطلاب من أطباء الإقامة أثمرت عن تدريب وبيئة عمل إيجابية للغاية، وكان ذلك واضحاً لفريق التقييم عندما زار مدينة الشيخ خليفة الطبية».

أبوظبي
الإمارات
مدينة الشيخ خليفة الطبية
البورد الإماراتي
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