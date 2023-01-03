«كليفلاند» يعزز الوعي بأهمية تسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء

أبوظبي (الاتحاد)

يتعاون مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، مع دائرة الصحة - أبوظبي، ضمن حملة أبوظبي المجتمعية لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» والتي أطلقتها الدائرة مؤخراً. وسعياً لحث الجمهور على تسجيل الرغبة كمتبرعين بالأعضاء ونشر الوعي بأهمية هذه المبادرة، أنشأ المستشفى المتعدد التخصصات أول منصة دائمة لبرنامج «حياة» ضمن حرمه ليتمكن المرضى والزوار من التعرف على البرنامج وتسجيل أنفسهم كمتبرعين بالأعضاء.

دشن المنصة الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وقام بالتسجيل كأول متبرع بالأعضاء والأنسجة عبرها، وذلك خلال اجتماع نهاية العام الذي جمع جميع موظفي المستشفى، وشجع جميع كوادر العمل ومقدمي الرعاية على التسجيل أيضاً كمتبرعين.

ويُذكر أن دائرة الصحة - أبوظبي قد أطلقت بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، حملة أبوظبي المجتمعية لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لمبادرات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي استضافته أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات: «شهد البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) نمواً في عدد المسجلين كمتبرعين بعد الوفاة، الأمر الذي قاده لتسجيل نتائج لافتة على مستوى عمليات زراعة القلب والرئة والكبد والبنكرياس والكلى. ولا شك أن الشراكات الوثيقة مع جهات رائدة في قطاع الرعاية الصحية على غرار مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي تمكننا من دعم هذه المبادرة، وستمنح زخماً إضافياً لجهودنا الموجهة لنشر الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية ودوره في تحقيق تغيير جذري في حياة المرضى الذين يحتاجون لعمليات زراعة الأعضاء. ونشجع جميع البالغين الذين تتجاوز أعمارهم 21 عاماً على التسجيل ليكونوا جزءاً من هذا العمل الإنساني النبيل الذي يجسد أسمى معاني العطاء، ويمنح الآخرين أملاً جديداً في الحياة ويعزز جودتها في صورة مضيئة للتكاتف المجتمعي، حيث ينقذ التبرع بالأعضاء، سواء خلال الحياة أو بعد الوفاة، العديد من المرضى ويمنحهم الشفاء التام».

وأجرى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي أكثر من 330 عملية جراحية لزراعة الأعضاء منذ دخل برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في الإمارات حيز التنفيذ في عام 2017.

أمل جديد

قال الدكتور خورخيه غوزمان الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «ينطوي التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية على أهمية كبيرة لما له من دور في تغيير حياة المرضى ومنحهم أملاً جديداً بالحياة، لذلك تقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية دعمه».

124 متبرعاً متوفى

ضم البرنامج 124 متبرعاً متوفى في دولة الإمارات، وساهمت أعضاؤهم بإنقاذ حياة أكثر من 438 مريض فشل عضوي.

وسجل البرنامج نمواً لافتاً عاماً تلو الآخر، وأجرى حتى تاريخه 166 عملية لزراعة الكلى، و136 للكبد، و12 للرئة، و12 للقلب، و10 للبنكرياس.

وأضاف الدكتور بشير ر. سنكري، رئيس معهد أمراض المسالك البولية- معهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «نقدم برنامجاً متخصصاً لزراعة مختلف الأعضاء والأنسجة البشرية في دولة الإمارات، حيث نقوم بعمليات زراعة القلب وزراعة الرئة المفردة والمزدوجة، والكبد والبنكرياس.

وحقق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي سلسلة من الإنجازات منذ إطلاق برنامج زراعة الأعضاء في العام 2017، بما يشمل إجراء أول عملية في دولة الإمارات لزراعة أعضاء عديدة شملت القلب والرئة والكبد، وأول عملية في الدولة لزراعة مزدوجة لكلية وبنكرياس، وأخرى لزراعة كبد وكلية».