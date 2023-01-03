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9 يناير.. انطلاق مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة

9 يناير.. انطلاق مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة
4 يناير 2023 00:49

أبوظبي (وام)

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تنطلق مسابقات مزاينة مدينة زايد «المحطة الثالثة» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، الاثنين المقبل 9 يناير وتستمر لغاية 16 من الشهر نفسه بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. ويتنافس مُلاك الإبل في مزاينة مدينة زايد ضمن 77 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، وحقايق، ولقايا، وإيذاع، وثنايا، وحول»، وقد خصص لها 725 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و707 آلاف درهم إماراتي.
وبدأت قوافل الإبل من السلالات الأصيلة من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوافد إلى موقع المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، للمشاركة في مزاينة الإبل التي تعكس عاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد عبر الآباء والأجداد إلى آلاف السنين.
ويعكس مهرجان الظفرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، جهود الدولة في الحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي.
وتشهد الدورة الحالية زيادة في عدد الجوائز، إذ تتضمن المزاينات 320 شوطاً خصص لها أكثر من 3 آلاف جائزة بقيمة تبلغ 86 مليوناً و475 ألف درهم إماراتي موزعة على مسابقات للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، والذي يشمل 4 مزاينات في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد وختامي مهرجان الظفرة.
وتتابع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي استعداداتها المكثفة لانطلاق مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة، وقد وقفت خلال الجولات الميدانية على سير العمل في موقع المزاينة في بوابة الربع الخالي «مدينة زايد»، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان.
وتترجم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، عبر تنظيم مهرجان الظفرة، الرؤية الثقافية لإمارة أبوظبي ودورها في الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

مهرجان الظفرة
الإمارات
الظفرة
مدينة زايد
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