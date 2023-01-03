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«ضواحي 11» يختتم فعالياته بنجاح في الشارقة

«ضواحي 11» يختتم فعالياته بنجاح في الشارقة
4 يناير 2023 00:49

الشارقة (الاتحاد) 

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أسدلت دائرة شؤون الضواحي والقرى، فعاليات «مهرجان ضواحي 11» في حديقة النوف 1 بالشارقة، بعد أن شاركت 52 جهة حكومية في التنظيم، وتكاملت جهودها في لعب أدوار مهمة، سواء في التنظيم أو الرعاية أو الدعم على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة.
وقبل الختام، ومع فعاليات اليوم الأخير، جرى السحب على المئات من الجوائز القيمة للجمهور، كما تم استكمال السحب على آخر أربع سيارات من أصل إحدى عشرة من ذوات الدفع الرباعي، حيث خصص سحب على سيارتين للمشاركين من الحضور في الأسبوع الثالث والأخير من المهرجان، بينما خصص سحب آخر على سيارتين للمشاركين الذين لم يفوزوا بالسيارات خلال المهرجان. 
وأسفرت القرعة عن فوز مريم إبراهيم الياسي بسيارة مقدمة من «تعاونية الشارقة»، وإسلام محمد محمد سعيد بسيارة مقدمة من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وفاطمة عمر آل علي بسيارة مقدمة من مجموعة بيئة، وعبدالسلام الحجام بالعربي بسيارة مقدمة من شركة المروان للمقاولات العامة. وتميزت فعاليات مهرجان ضواحي في موسمه الحادي عشر بأركان عدة جرى تنظيمها من قبل الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى ركن الألعاب وأكشاك الأسر المنتجة والعربات المتنقلة والضاحية الثلجية وعروض استعراضية من مختلف الدول، بخلاف الأرجوحة الماطرة، علاوة على مشاركة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في تغطية حية ومباشرة، ومسابقات للجمهور من موقع المهرجان في الحديقة. بلغ عدد الألعاب 18 لعبة، منها 11 جديدة، كما تم توفير عدد من عربات الطعام والمقاهي، وشاركت عدد من الجهات التطوعية بخدماتها في التنظيم، وعددها 4 هي مركز الشارقة للتطوع وفرسان الإمارات وساند، وفريق بصمة زايد.

دائرة شؤون الضواحي والقرى
الإمارات
الشارقة
مهرجان ضواحي
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