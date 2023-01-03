«بلدية الظفرة» تمدد مشاركتها في «ليوا الدولي» إلى 8 يناير

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قررت بلدية منطقة الظفرة تمديد مهامها ومشاركتها في مهرجان ليوا الدولي 2023 حتى تاريخ 8 يناير الجاري، وذلك حرصاً منها على تقديم خدمات التوعية والتفتيش والدعم للجمهور والمشاركين، من خلال فرق التواجد البلدي، والمحافظة على نظافة موقع المهرجان بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. كما تقدم البلدية خدمة المسلخ المتنقل للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وتحرص بلدية الظفرة على المشاركة ودعم كافة المهرجانات التي تقام على مستوى منطقة الظفرة، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وتعزيزاً للتواصل مع المجتمع، والمساهمة في إبراز الجانب السياحي الذي تتميز به مدن المنطقة.

وتقوم البلدية بتنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة بالحديقة العامة في موقع مهرجان ليوا الدولي من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، تتضمن مكشات سيدات الظفرة ومنطقة المرح للأطفال ومسابقات المسرح المتنوعة ويتم خلالها توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات، بالإضافة إلى القرية التراثية وما تزخر به من موروث ثقافي وتراثي متنوع.

كما تنفذ البلدية ممثلة بفريق التواجد البلدي زيارات توعية وتفتيش لرصد المشوهات وإزالتها وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوعية الجمهور والمشاركين بأهمية المحافظة على المظهر العام والتخييم الآمن، والمحافظة على البيئة وتطبيق معايير الصحة والسلامة واستخدام وسائل الطاقة غير الملوثة للبيئة.