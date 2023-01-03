تمكين المرأة ترجمة للفكر الوطني القويم

سارة شهيل

من ضمن المفارقات التي نسمع عنها في عملنا الإنساني أن الشخص الذي اعتاد الاحتكاك المباشر بالحالات الإنسانية تصيبه قسوة القلب وينضب تأثره بما يراه من مآسٍ. ويُبنى هذا الاستنتاج على ظواهر الأمر، فبينما يتطلب العمل الإنساني بالفعل ثباتاً انفعالياً وردود فعل مدروسة تبدو في خارجها افتقاراً للتعاطف، غير أن الواقع الذي لا يُرى مرأى العين يحمل في طياته أعماقاً من المشاعر التي لا مفر من كبح جماحها في الكثير من الأحيان حرصاً على صالح الطرف الآخر.

فالمرء صاحب الفطرة السليمة لا يعتاد القسوة وإن شهدها كل دقيقة، لأن استيعاب أبعادها لا يتلامس مع مكنونه. فهل من أساس منطقي للإخلال بحقوق أي فئة من فئات المجتمع قد يقبله عقل واعٍ؟

لقد طُرح ذلك التساؤل منذ قديم الأزل، وتنوعت الإجابات وتشعبت. وما بين هذا المبرر وذاك، كان الجوهر الحقيقي لكل إجابة هو الأنانية وسوء تقدير الأمور. وعلى النسق ذاته، ينبثق الاعتقاد بأن التمييز ضد فئة معينة لا يطال فئة أخرى بتداعياته، كأن يرى الفرد أن الرجل غير معني بقضية العنف ضد المرأة أو أن تمكينها يقوم على حساب حقوق الرجل.

كيف هذا والفئتان تتشاركان الأسرة والعمل وشتى مناحي الحياة ولا يستقيم حال أحدهما دون الآخر؟ بل أتساءل عما يبدو وكأنه عبء على فئة الرجال، فالتقارير العالمية تشير إلى أن أغلب ضحايا الانتحار من حول العالم ينتمون إلى تلك الفئة، وقد أفادت منظمة الصحة العالمية مؤخراً بأن معدلات الانتحار أعلى بين النساء في 1.5 في المئة من البلدان فقط.

لعل المعتقدات المجتمعية ذاتها، والتي تقلل من شأن المرأة وتستقطع من حقوقها وواجباتها، تضع في المقابل على الرجل ضغوطاً لا قِبل له بها؟ وإلا فَلِمَ تنشئته على كبت المشاعر وادعاء القوة في جميع الأحيان بعكس المرأة؟

وبالنظر إلى الدارسات التي تجريها الدول العربية عن ظاهرة العنف الأسري، يتضح أن الزوجة هي الضحية الأولى، ثم الأطفال. وقد أفاد تقرير احترام المرأة، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2020، بأن 30% من النساء يتعرضن للعنف البدني والجنسي على يد شريك الحياة عالمياً. وتؤدي تلك البيئة العنيفة في الأسرة إلى تناقل العنف عبر الأجيال، بالإضافة إلى أجواء القلق والتوتر التي يعتبرها المجتمع مع الوقت سلوكيات طبيعية واعتيادية، ويتقبلها لمجرد تفشيها عوضاً عن الرجوع إلى المنطق السليم، وهذا يساهم في إعاقة عملية التقدم الاجتماعي وينجم عنه ضعف في الإنتاجية والإنجاز تشهده جميع فئات المجتمع. إذن فقد بُني التمييز ضد المرأة على أساس هش، والحقيقة أن ما من وسيلة لتحقيق صالح الفرد إلا بتمكين مجتمعه وشتى الفئات معه. والمرأة تمثل نصف المجتمع، وهي نسبة ذات إمكانيات جبارة تترك أثرها على النمو والتقدم والإنتاجية، وفي المقابل، عدم تمكينها يعد عبئاً هائلاً لا يتحمله أي مجتمع. وكانت إمارات الإنسانية سبّاقة نحو إكرام المرأة منذ فجرها وآمنت قيادتها الرشيدة بدورها المحوري في المجتمع. وترجمةً للفكر القويم الذي حبانا الخالق إياه وغرسه في صفوف قطاعنا الاجتماعي، كان مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومعه سائر الصروح الإنسانية المعنية بحقوق المرأة والإنسان، حصاداً طيباً للفطرة السليمة المتأصلة في مجتمعنا وتعاليم وتوجيهات قادة المسيرة. لقد منح هذا الوطن المعطاء لمجتمعه سبلاً لرعاية وتأهيل وتمكين المرأة ووقايتها وحمايتها من العنف، وفي ذلك نظرة ذات أبعاد شمولية تضع المدى الطويل في عين الاعتبار وتعكس وعياً بأن الريادة الحق تشمل الجميع في ركب التقدم.

المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية- إيواء