الأربعاء 4 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تغريم شخص استولى على مولد كهربائي بطرق احتيالية

تغريم شخص استولى على مولد كهربائي بطرق احتيالية
4 يناير 2023 00:53

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أخبار ذات صلة
إجراءات تنظيمية وتعريفية بإجازة التفرغ للعمل الحر
5 ملايين دولار منحة جديدة لتوسيع مبادرة المناخ والصحة العالمية

تقدم شخص لاستئجار مولد كهربائي من أحد المحال المخصصة لذلك، وقدم بطاقة لا تعود إليه مستغلاً انشغال الموظف وعدم انتباهه واستولى على المولد ورفض إعادته إلى المحل بعد ذلك ليتم تقديم بلاغ إلى الشرطة التي حددت هوية المحتال وقدمته للمحاكمة التي قضت بإدانته وتغريمه 30 ألف درهم.
وبناءً عليه، قدم المدعي «صاحب محل التأجير» دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب خلالها بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف،  موضحاً أن المدعى عليه قام بالنصب والاحتيال عليه قام باستئجار مولد كهربائي من محل المدعي بصفته غير صحيحة، حيث سلمه بطاقة هوية لا تعود إليه، واستولى على ذلك المولد وتمت إدانته جزائياً عن ذلك.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 10.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعى عليه قد أدين جزائياً بجريمة الاستيلاء، كونه قد توصل إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة المولد الكهربائي المملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم وصفة غير صحيحين بأن أوهمه بأنه غير شخصه، مما أدى إلى خداع المدعي وحمله على تسليمه ذلك المولد، وتمت معاقبته غيابياً بالغرامة.
وحسب حكم المحكمة، ثبت خطأ المدعى عليه بالاستيلاء على المولد الكهربائي العائد للمدعي، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق المدعي من جراء الاستيلاء على ماله ضرر مادي يتمثل بخسارته للمولد الكهربائي والتوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ والمواصلات ومتابعة الدعوى الجزائية لحين صدور حكمها، فضلاً على عدم مثول المدعى عليه أمام المحكمة لتقديم دفاعه أو أي دفوع أخرى تنال من الدعوى، والمحكمة ترى في مبلغ 10.000 درهم التعويض الجابر للأضرار المادية، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي.

أبوظبي
الإمارات
محكمة أبوظبي
آخر الأخبار
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب المصري إحسان عبد القدوس
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد إحسان عبد القدوس
اليوم 08:28
تفشي إنفلونزا الطيور بمستوى قياسي في اليابان
عربي ودولي
تفشي إنفلونزا الطيور بمستوى قياسي في اليابان
اليوم 08:18
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
دنيا
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
اليوم 08:11
وفاة رائد الفضاء والتر كاننجهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج "أبولو"
دنيا
وفاة رائد الفضاء والتر كاننجهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج "أبولو"
اليوم 07:52
حيل ذكية تُشجعك على شرب الماء
دنيا
حيل ذكية تُشجعك على شرب الماء
اليوم 07:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©