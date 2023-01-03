«شرطة أبوظبي»: ورش توعية مرورية في مهرجان «مدينة الرياض»

أبوظبي (وام)

نفذت «شرطة أبوظبي» ورش توعية مرورية ضمن مشاركتها في فعالية مهرجان «مدينة الرياض» جنوب الشامخة، وذلك بالتعاون مع مركز الوثبة التابع لبلدية مدينة أبوظبي.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، أهمية المشاركة في مختلف المناسبات والفعاليات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز التوعية المرورية، في إطار تطبيق خطة إمارة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية.

وحث أفراد المجتمع على ضرورة التعاون في تحقيق التطلعات بتعزيز السلامة المرورية، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة الوعي المروري لدى الجمهور، بما ينعكس إيجاباً على جهود الحد من الحوادث على الطرق، والسلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

واشتملت الفعالية على تنظيم مسابقات توعية للجمهور على المسرح حول الالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور، وعرض أفلام توعية مرورية رقمية على أجهزة «الآيباد» وشاشة المسرح، إلى جانب توزيع كتيبات توعية، وتعريف الأسر والأطفال بأهداف دورية الطفل ودور دورية السعادة في تعزيز الإيجابية.