«بلدية دبي» توقع مذكرة تفاهم لفحص المعادن الثمينة

دبي (الاتحاد)

وقعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، بهدف تقديم خدمات فحص المعادن الثمينة في سوق الذهب الجديد.

حضر توقيع المذكرة كل من المهندسة علياء الهرمودي، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، ومحمد توفيق محمد طاهر عبد لله المهتدي، مدير عام مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

وأكّدت علياء الهرمودي، أن البلدية تسعى لتقديم خدمات استثنائية تدعم المتعاملين وتعزز الأنشطة الاستثمارية القائمة في الإمارة، مشيرةً إلى أن الخدمات المقدمة كافة تتم وفق أفضل الممارسات العالمية وبدقة وجودة عالية، بما يتناسب مع مكانة إمارة دبي العالمية وسمعتها المرموقة.

وقالت الهرمودي: «تحرص بلدية دبي عبر مذكرة التفاهم مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك، وتعزيز التعاون بين الطرفين في المستقبل في مجال فحوص المعادن الثمينة واحتياجاتها. كما ستعزز البلدية خدماتها في هذا المجال بالاستفادة من خبرات المجموعة في هذا المجال، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات القانونية المعمول بها، وفق أطر مؤسسية متلائمة مع التزامات واختصاصات الطرفين».