«بيئة أبوظبي» تختصر خطوات طلب رخصة تعميق آبار المياه الجوفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة أبوظبي إطلاق النسخة المحدثة من خدمة طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية، بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت، عبر تقليص الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة المتوافرة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم».

استخدمت هيئة البيئة - أبوظبي خلال تطوير هذه الخدمة نموذج «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد» الذي أطلقه مكتب أبوظبي التنفيذي لتعزيز تجربة المتعاملين مع الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، لتحسين تجربة المتعامل والذي يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل التوجه الاستراتيجي، والتصميم، والتطوير، وتقديم الخدمة، معتمدة على خمسة محركات استراتيجية تتمثل في إطلاق سياسة ودليل تجربة المتعاملين في حكومة أبوظبي والذي قام بتحديد الأدوار ووضع معايير تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تحديد الأولويات اللازمة للارتقاء بتجارب المتعاملين لضمان تركيز الجهود والموارد حولها، ووضع تصميم رائد لتحسين تجارب المتعاملين بالتعاون مع أفضل الكفاءات العالمية، والاستثمار في بناء القدرات عبر تعزيز مهارات الموظفين لتمكينهم من توفير تجارب عالمية المستوى للمتعاملين، وتطوير نموذج متقدم لقياس أداء تجربة المتعاملين، وأهمها مؤشر جهد المتعامل.

وأعادت الهيئة تصميم خدمة تجربة المتعاملين من خلال مختبر أقيم في جزيرة ياس بدعم من مكتب أبوظبي التنفيذي والجهات الدولية. وقد منحت الهيئة 100 يوم لتبسيط الخطوات في مثال لرحلة المتعامل، واختارت طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية، بالنظر إلى تحديات الخدمة السابقة التي تم طرحها. وبعد مراجعة داخلية مكثفة وإعادة هندسة إجراءات الخدمة، تم إطلاق الخدمة كخدمة فورية، دون الحاجة إلى تحميل أي مستندات. ومع تفعيل الخدمة الفورية، سيتمكن المتعاملون الآن من التقدم بطلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية من خلال تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني، وذلك بعد تسجيل الدخول عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار رخصة تعميق بئر مياه جوفية»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل المتعامل مقدم الطلب على الرخصة إلكترونياً عبر منظومة «تم».

وقال سعود سالم النيادي، مدير مكتب إسعاد المتعاملين بالهيئة: «نحن في هيئة البيئة - أبوظبي، نحرص دائماً على مواءمة خدماتنا لتتماشى مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي، وسعيها لتوفير خدمات رقمية تتسم بالسرعة والكفاءة دون الحاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة أو الجهات الحكومية المختلفة. وفي إطار(برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد)، اخترنا طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية كخدمة كنا نرغب في تحسينها. ولقد مُنحنا مائة يوم لتحسين رحلة المتعامل، ونجحنا ليس فقط بإطلاق الخدمة قبل الموعد المحدد، بل قلصنا عدد الخطوات المطلوبة لإكمال عملية التقدم والحصول على الترخيص إلى الحد الأدنى».