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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
3 يناير 2023 17:34

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الثاني عند الساعة 30:01 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:08.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:38 والمد الثاني عند الساعة 07:48 والجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزرالثاني عند الساعة 03:11.

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المصدر: وام
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