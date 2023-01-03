الأربعاء 4 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حالة جوية على الدولة تستمر 5 أيام وتشهد هطول أمطار

حالة جوية على الدولة تستمر 5 أيام وتشهد هطول أمطار
3 يناير 2023 15:47

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد في تقرير له أن الدولة تشهد حالة جوية، خلال الفترة من اليوم حتى السبت المقبل، 7 يناير 2023، إذ أنه ووفقاً لتقرير الحالة فإنه من اليوم الثلاثاء إلى الخميس، تتأثر المنطقة بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات، مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.
وبحسب التقرير، فإنه خلال «الجمعة والسبت» يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة، حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح تنشط الرياح وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، والبحر يضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.
وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، على جزيرة أبوظبي، والشوامخ، ومطار دبي الدولي، وجبل جيس، والزهراء وشمل برأس الخيمة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً، وفي البحر رياح نشطة السرعة والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق، حيث شهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية شمالاً وشرقاً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً وسرعتها تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
كما شهدت درجات الحرارة انخفاضاً، حيث كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 6.4 درجة مئوية في جبل جيس «رأس الخيمة» الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، تلاها جبل مبرح حيث بلغت أقل درجة حرارة 10.1 في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، كما سجلت على ركنة درجة حرارة بلغت 10.5 درجة مئوية في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في عمق الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أخبار ذات صلة
إجراءات تنظيمية وتعريفية بإجازة التفرغ للعمل الحر
5 ملايين دولار منحة جديدة لتوسيع مبادرة المناخ والصحة العالمية
الإمارات
الأرصاد
أمطار
آخر الأخبار
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب المصري إحسان عبد القدوس
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد إحسان عبد القدوس
اليوم 08:28
تفشي إنفلونزا الطيور بمستوى قياسي في اليابان
عربي ودولي
تفشي إنفلونزا الطيور بمستوى قياسي في اليابان
اليوم 08:18
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
دنيا
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
اليوم 08:11
وفاة رائد الفضاء والتر كاننجهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج "أبولو"
دنيا
وفاة رائد الفضاء والتر كاننجهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج "أبولو"
اليوم 07:52
حيل ذكية تُشجعك على شرب الماء
دنيا
حيل ذكية تُشجعك على شرب الماء
اليوم 07:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©