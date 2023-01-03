حالة جوية على الدولة تستمر 5 أيام وتشهد هطول أمطار
حالة جوية على الدولة تستمر 5 أيام وتشهد هطول أمطار
3 يناير 2023 15:47
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكد المركز الوطني للأرصاد في تقرير له أن الدولة تشهد حالة جوية، خلال الفترة من اليوم حتى السبت المقبل، 7 يناير 2023، إذ أنه ووفقاً لتقرير الحالة فإنه من اليوم الثلاثاء إلى الخميس، تتأثر المنطقة بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات، مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية. وبحسب التقرير، فإنه خلال «الجمعة والسبت» يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة، حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح تنشط الرياح وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، والبحر يضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب. وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، على جزيرة أبوظبي، والشوامخ، ومطار دبي الدولي، وجبل جيس، والزهراء وشمل برأس الخيمة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً، وفي البحر رياح نشطة السرعة والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق، حيث شهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر مع سقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية شمالاً وشرقاً خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً غرباً وسرعتها تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. كما شهدت درجات الحرارة انخفاضاً، حيث كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 6.4 درجة مئوية في جبل جيس «رأس الخيمة» الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، تلاها جبل مبرح حيث بلغت أقل درجة حرارة 10.1 في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، كما سجلت على ركنة درجة حرارة بلغت 10.5 درجة مئوية في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في عمق الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.