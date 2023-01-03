«بلدية أبوظبي» تدعو للالتزام بشروط برادات مياه «السبيل»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي أصحاب برادات الشرب العامة «السبيل» إلى ضرورة تعديل وضع البرادات أو تغييرها طبقاً للاشتراطات الصحية استناداً إلى اللوائح التي تنظم تشغيل هذه البرادات، حفاظاً على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم، حيث يتطلب ذلك أن تكون البرادات مطابقة للشروط والمعايير الصحية، ومتطلبات الأمن والسلامة.

وأوضحت البلدية أنه يُحظر تركيب براد مياه الشرب «السبيل» في الأماكن العامة دون الحصول على موافقة بلدية مدينة أبوظبي، مع أهمية الالتزام بهذا الأمر لضمان سلامة المجتمع. ونوهت البلدية أنه بالإمكان وبكل سهولة الحصول على تصريح تركيب برادات الشرب العامة «السبيل» عبر المنصة الرقمية لخدمات حكومة أبوظبي «تم»، مع توفير كافة المتطلبات اللازمة والمتطابقة مع الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة.

وحول متطلبات الحصول على تصريح تركيب وتشغيل براد مياه شرب، أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه يتوجب توفير الآتي: تركيب براد مياه الشرب من خلال شركة متخصصة ومعتمدة من البلدية، وتقديم فاتورة الماء والكهرباء الصادرة عن مزود خدمة المياه والكهرباء الرئيسي، ومراعاة قواعد إشغال الأرصفة والطرق ومناطق الخدمة.

وكذلك مراعاة المعايير التخطيطية وشروط التركيب والتشغيل، وعدم الإضرار بالبنية التحتية العامة في مكان تركيب براد المياه مثل الأرصفة والطرقات، ويتوجب تثبيت برادات المياه على قاعدة من الخرسانة بسماكة 10 سم (من سطح الأرض) للمحافظة عليه من السقوط، وتكون جميع التوصيلات الكهربائية جيدة ومثبتة وموضوعة داخل مواسير عازلة حسب اشتراطات الجهة المعنية للمحافظة على سلامة المستخدمين.

كما يجب تزويد براد المياه بفلاتر معتمدة، مع تنظيفها واستبدالها كلما دعت الحاجة لذلك ووفقاً لإرشادات الجهة المصنعة، ومراعاة صلاحية صنابير المياه لوقف هدر المياه، بالإضافة إلى وضع شريحة معدنية بحجم (10 سم في 6 سم) على الواجهة الأمامية العلوية اليمنى لبراد مياه الشرب، تحتوي على رقم تصريح البلدية، ورقم هاتف الطوارئ، والـ (كيو أر كود) الذي يتم إصداره.