الأربعاء 4 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة
3 يناير 2023 08:34

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين معالي الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة بدرجة وزير.

وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمد الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة
فعاليات ومزايا جديدة في «آيدكس» و«نافدكس 2023»
المصدر: وام
عيسى سيف المزروعي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب المصري إحسان عبد القدوس
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد إحسان عبد القدوس
اليوم 08:28
تفشي إنفلونزا الطيور بمستوى قياسي في اليابان
عربي ودولي
تفشي إنفلونزا الطيور بمستوى قياسي في اليابان
اليوم 08:18
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
دنيا
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
اليوم 08:11
وفاة رائد الفضاء والتر كاننجهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج "أبولو"
دنيا
وفاة رائد الفضاء والتر كاننجهام عضو أول رحلة مأهولة في برنامج "أبولو"
اليوم 07:52
حيل ذكية تُشجعك على شرب الماء
دنيا
حيل ذكية تُشجعك على شرب الماء
اليوم 07:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©