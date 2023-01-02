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الإمارات

حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح المهيري

حمدان بن محمد خلال الحفل (الصور من وام)
3 يناير 2023 01:04

دبي (الاتحاد) 

 حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عتيق خميس بن قبا المهيري، في قاعة فندق ميدان في دبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سلطان سيف بالضبيعة الكتبي.

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كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. وهنّأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة، داعين الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات الخير والنماء والازدهار.

 

حمدان بن محمد بن راشد
مكتوم بن محمد بن راشد
دبي
أفراح المهيري
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