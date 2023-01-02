نهيان بن مبارك: «خليفة الدولية» ارتقت بزراعة النخيل وإنتاج التمور

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بالإنجازات التي حققتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي خلال عام 2022، وأكد أننا نفتخر برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونعتز بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تحقيق المزيد من النجاحات خلال العام الجديد، حيث تركت الأمانة العامة للجائزة بصمة قوية عبر إنجاز عدد كبير من الفعاليات والمشاريع النوعية في مسيرة الجائزة، والتي ساهمت في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في تنمية البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، وذلك من خلال سلسلة من البرامج والمبادرات والمهرجانات المتخصصة.

من جهته، أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن الأمانة العامة للجائزة تفخر وتعتز بالإنجازات التي حققتها الجائزة خلال خمسة عشر عاماً بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم المتواصل لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأضاف: جاءت إنجازات الجائزة خلال عام 2022 على النحو التالي:

حفل تكريم الفائزين

احتفلت الأمانة العامة للجائزة بتكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة بالتوازي مع افتتاح المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي عقد برعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وذلك بتاريخ 14 مارس 2022، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها الرابعة، وتكريم الفائزين بمسابقة النخلة في عيون العالم بدورتها الثالثة عشرة، وتكريم الفائزين بمسابقة النخلة بألسنة الشعراء بدورتها السادسة. تشرفت الأمانة العامة للجائزة مع رؤساء المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر عقب حفل التكريم، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أثنى سموه على جهود الجائزة في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور.

كما جرى على هامش حفل التكريم لهذا العام عدد من الفعاليات، مثل إطلاق طابع الإمارات أرض التسامح والتعايش، بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات، وإطلاق منصة إبداع لنخيل التمر بالتعاون مع اتحاد مراكز البحوث الزراعية «ارينينا»، وتنظيم ورشة عمل حول تنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في نيجيريا، وتدشين الشبكة الدولية لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق الشبكة الدولية لصنف المجهول.

سلسلة المؤتمرات الدولية

كما شهد عام 2022 تنظيم المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر برعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة بين 14 و16 مارس 2022، ويأتي هذا المؤتمر بنسخته السابعة ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة كل أربع سنوات، بمشاركة أكثر من 500 عالم وباحث في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي من 45 دولة حول العالم، فهو أكبر حاضنة علمية للبحث العلمي في مجال نخيل التمر بالعالم. السلسلة بدأت في عام 1998، وهي مستمرة بنجاح كبيرة.

سلسلة مذكرات التفاهم

وقعت الأمانة العامة للجائزة خلال عام 2022 اثنتي عشرة مذكرة تفاهم مع عدد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية؛ بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الرابعة عشرة 14 مارس 2022.

سلسلة المسابقات

أطلقت الأمانة العامة للجائزة في عام 2022 النسخة الخامسة عشرة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ضمن خمس فئات، وأطلقت النسخة الخامسة من جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات ضمن ثماني فئات بالتعاون مع شركة الفوعة، والنسخة الرابعة عشرة من مسابقة النخلة في عيون العالم ضمن فئتين، والنسخة السابعة من مسابقة النخلة بألسنة الشعراء ضمن فئتين، حيث تمثل الجوائز والمسابقات منصة حاضنة للتنافس بين مزارعي ومنتجي التمور ومراكز البحث العلمي حول العالم المختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، إلى جانب المصورين والشعراء من مختلف شرائح المجتمع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

سلسلة الكتب العلمية

كما صدر عن الأمانة العامة للجائزة في عام 2022 عدد من الكتب العلمية التي أَثْرَتِ المكتبة العربية والدولية، مثل كتاب «صنف المجهول: دُرَّةُ التمور» باللغة الإنجليزية، وكتاب «صنف المجهول دُرَّةُ التمور» باللغة العربية، وفق فيه المؤلف أصل صنف تمر المجهول من منطقة بوذنيب بالجنوب الشرقي من المملكة المغربية، بالإضافة إلى كتاب «الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر» باللغة الإنجليزية، هذا الكتاب سوف يضع إطار استثماري جديد لمستقبل زراعة وصناعة التمور في مصر والذي سيكون بمثابة مرجع مهم جداً لكل خبير ومستثمر وباحث في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور. وصدر أيضاً الكتاب السنوي للجائزة يوثق كافة أنشطة وفعاليات الجائزة خلال الدورة الثالثة عشرة 2021، إلى جانب ذلك صدر خلال عام 2022 أربع أعداد من مجلة الشجرة المباركة (مارس، يونيو، أغسطس، ونوفمبر 2022)، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين العرب والأجانب المختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

مهرجانات ومعارض دولية للتمور

شهد عام 2022 تنظيم تسعة من المعارض والمهرجانات الدولية للتمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ضمن سلسلة مهرجانات التمور التي تنظمها الجائزة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث تم تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور الموريتانية خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس 2022، والمهرجان الدولي السادس للتمور المصرية خلال الفترة من 08 إلى 10 أكتوبر 2022، وشراكة استراتيجية في مهرجان ومزاد ليوا الأول للتمور خلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر 2022، وشراكة استراتيجية في الملتقى الدولي الحادي عشر للتمور بالمملكة المغربية خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2022، والمهرجان الدولي الأول للتمور المكسيكية خلال الفترة من 09 إلى 13 نوفمبر 2022، والمهرجان الدولي الرابع للتمور الأردنية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2022، والمهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2022، وشراكة استراتيجية في تنظيم معرض تمور أفريقيا الرابع خلال الفترة من 05 إلى 07 ديسمبر 2022، وشراكة استراتيجية في تنظيم معرض أبوظبي الدولي الثامن للتمور خلال الفترة من 06 إلى 08 ديسمبر 2022.

مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

أطلقت الأمانة العامة للجائزة مبادرتين وذلك في إطار المشاركة ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27 ) بمدينة شرم الشيخ، وذلك يوم 12 نوفمبر 2022، المبادرة الأولى بعنوان (مبادرة النظم البيئية الإقليمية المتجددة) والمبادرة الثانية بعنوان (المبادرة الدولية للمحافظة على واحات النخيل لمواجهة التغير المناخي)، كما أطلقت الجائزة كتابين مهمين الأول بعنوان (صِنْفُ المَجْهُول دُرَّةُ التُمُور) باللغة العربية، والكتاب الثاني بعنوان (الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية) باللغة الانجليزية، بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بجمهورية مصر العربية، حيث جرت مراسم إطلاق المبادرات في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة بإشراف الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة.

فعاليات مختلفة

في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة للجائزة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، تم إطلاق الاستراتيجية القومية للتمور السودانية وذلك يوم 15 سبتمبر 2022 بالخرطوم، بالإضافة إلى إطلاق المكتبة الإلكترونية الدولية ومكتبة الفيديو الدولية المتعلقة بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي يوم 10 يونيو 2022، وتنفيذ محاضرة علمية افتراضية حول زراعة الأنسجة ونظام التتبع عند النخيل يوم 14 يونيو 2022، والمشاركة في مهرجان ليوا للرطب في دورته الثامنة عشرة خلال الفترة من 16 إلى 24 يوليو 2022، والمشاركة في مهرجان ليوا عجمان للرطب بدورته السابعة خلال الفترة من 05 إلى 07 أغسطس 2022، والمشاركة في يوم جني وحصاد التمور الأردنية يوم 15 سبتمبر 2022. والمشاركة في المؤتمر التأسيسي للمجلس الدولي للتمور يوم 16 فبراير 2022 بالمملكة العربية السعودية.