«الشارقة الخيرية»: إنشاء 97 دكاناً خيرياً في آسيا وأفريقيا

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية بناء 97 دكان وقف خيري منذ مطلع العام الماضي وتسليمها لمستحقيها في عدد من البلدان المشمولة بالمساعدات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكاتب الجمعية الإقليمية.

وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات بالجمعية: إن محال الوقف الخيري تنبثق عن مشاريع جفير الخير التي تستهدف معدومي الدخل من خلال توفير مصدر دخل ثابت من كسب أيديهم، بما يسهم في عفتهم عن السؤال وانتظار المساعدات، مشيراً أن الجمعية تركز في تنفيذ مشاريعها على النوعية، وتتجه بشكل أساسي إلى تلك التي تلبي احتياجات المعوزين، وتضمن اعتمادهم على أنفسهم في المقام الأول لتحقق هدفين رئيسين وهما الحياة الكريمة لهذه الفئات، من خلال توفير احتياجات المعيشة من كد أيديهم وتقليل المساعدات المالية ليتم استخدامها في تنفيذ مشاريع إنسانية أخرى في مناطق وبلدان أخرى، وذلك ضمن خطة التواجد بشكل مكثف وعلى نطاق واسع بين المحتاجين. وأضاف الزري: تتكفل الجمعية ممثلة في إدارة المشاريع والعون الخارجي بتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية ببناء المحال الوقفية بين المجتمعات الأكثر احتياجاً، وذلك على ضوء الدراسات التي تُجرى من وقت لآخر في سبيل تحديد احتياجات سكان تلك المناطق.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع الدكان الوقفي في عشرة بلدان في آسيا وأفريقيا، بواقع 21 محلاً في موريتانيا، و17 في الفلبين، و14 في السنغال، و13 في بنجلاديش، و11 في غانا، و6 في إندونيسيا و5 في بوركينافاسو ومشروع دكان في مصر، و7 محال في النيبال واثنين في النيجر، لافتاً إلى أن الجمعية سوف تعزز من مشاريع الدكان الوقفي خلال العام المقبل.