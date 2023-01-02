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أكاديمية شرطة دبي تحصد الجائزة الدولية للفكر الشرطي

أكاديمية شرطة دبي تحصد الجائزة الدولية للفكر الشرطي
3 يناير 2023 01:01

دبي (وام)

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 حصدت أكاديمية شرطة دبي الجائزة الدولية للفكر الشرطي «IPSA»، كأول جهة شرطية على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط، تحصل على هذه الجائزة عن فئة أفضل «الممارسات والمبادرات الشرطية والعلاقات المجتمعية»، التي تمنحها الجمعية الدولية للعلوم الشرطية بالولايات المتحدة الأميركية، للجهات المساهمة في تحقيق الجودة والتميز في العمل الأمني والشرطي، وذلك ضمن مسؤوليتها المجتمعية في تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لتعميق الروابط مع المجتمع، عبر إطلاق حزمة من المبادرات التي تستهدف أصحاب الهمم لتعزيز الاهتمام بهم، وتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع أسوة بغيرهم دون تمييز. 
وقال اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة: إن هذا الإنجاز المتميز الذي حققته أكاديمية شرطة دبي جاء تجاوباً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة تعزيز الاهتمام بشريحة أصحاب الهمم التي تعد مكوناً رئيسياً من مكونات المجتمع الإماراتي، وصولاً لمجتمع دامج لهذه الشريحة والوفاء بالتزاماتها، واعتماد تعزيز جودة الحياة من أجل مستقبل مُستدام يلبي طموحاتهم.
 من جانبه، أكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، أن الأكاديمية أطلقت حُزمة من المبادرات ضمن مسؤوليتها المجتمعية مُستهدفة أصحاب الهمم لتعزيز الاهتمام بهم وتفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع أسوة بغيرهم دون تمييز، مشيراً إلى أن المشاركة في هذه الجائزة تواكب استراتيجية شرطة دبي للمشاركة في جوائز التميز المحلية والإقليمية والعالمية.

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