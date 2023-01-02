«التنمية الأسرية» تنظم منتديات لقاء الأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت مؤسسة التنمية الأسرية، في ضوء اهتمام قيادتنا الحكيمة بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتوجهاتها في بناء استراتيجية لجودة حياتهم، وانطلاقاً من رؤية وأهدافها واختصاصاتها المتمثلة في تقديم خدمات وبرامج متنوعة لمختلف الفئات المجتمعية، قدمت جموعة من الفعاليات واللقاءات التي تخدم كبار المواطنين والشباب. نفذت مؤسسة التنمية الأسرية وضمن خدمة نادي بركة الدار «المنتدى الأسري» الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات بين جيل الأجداد والأبناء والأحفاد، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهم، وتوفير الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية تجمع الجيلين تحت عنوان لقاء حوار الأجيال. وجاء «منتدى سعادتي» الذي نفذته مؤسسة التنمية الأسرية من خلال زيارات ورحلات أسرية مع كبار المواطنين وأبنائهم وأحفادهم تحت عنوان (رحلة أجيال.. البيت بيتكم)، حيث تهدف هذه اللقاءات والفعاليات إلى تعزيز العلاقة بين الأجيال المختلفة، والتعرف على المعالم السياحية الجديدة والقديمة في إمارة أبوظبي، وممارسة جلسات التأمل، بالإضافة إلى المشاركة في الورش الفنية والرسم.كما يتضمن نادي «بركة الدار» مجموعة أخرى من المنتديات وهي المنتدى الصحي والتثقيفي والأسري ومنتدى سعادتي ومنتدى التهيئة للتقاعد ومنتدى الدعم الاجتماعي بالإضافة إلى منتدى رواد الأعمال.

«بركة الدار»

افتتحت مؤسسة التنمية الأسرية في الفترة الأخيرة أندية «بركة الدار» الاجتماعية، وهي أندية مجتمعية توفر بيئة آمنة لرعاية وتأهيل كبار السن من المواطنين والمقيمين والمقبلين على مرحلة الشيخوخة خلال الفترة النهارية، والتي تقدم نظاماً شاملاً ومتكاملاً من البرامج والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية الوقائية والتأهيلية والتمكينية لكبار السن وأسرهم والقائمين على رعايتهم، بالإضافة إلى تعزيز التضامن ونقل الخبرات بين الأجيال وتوفر فرص التطوع للاستفادة من خبرات كبار السن وفق قدراتهم والعمل على إدماجهم في المجتمع.