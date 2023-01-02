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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري
محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
2 يناير 2023 22:41
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس آلان بيرسيه.
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