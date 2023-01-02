الثلاثاء 3 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان آلان بيرسيه بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد السويسري

محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
2 يناير 2023 22:41

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آلان بيرسيه، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد السويسري.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس آلان بيرسيه.

أخبار ذات صلة
حالة جوية على الدولة تستمر 5 أيام وتشهد هطول أمطار
الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى
المصدر: وام
محمد بن راشد آل مكتوم
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
آخر الأخبار
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
الرياضي
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
اليوم 16:30
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينشئ أول منصة لدعم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
اليوم 16:28
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
الرياضي
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
اليوم 16:00
حالة جوية على الدولة تستمر 5 أيام وتشهد هطول أمطار
الإمارات
حالة جوية على الدولة تستمر 5 أيام وتشهد هطول أمطار
اليوم 15:47
الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى
الإمارات
الإمارات تدين اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©