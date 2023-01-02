وزارة «الصحة» لـ «الاتحاد»: الإمارات الأولى عالمياً في 14 مؤشراً صحياً

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن حصول الإمارات على المركز الأول (عالمياً) في 14 مؤشراً صحياً للعام 2022، كما حصلت الدولة على المركز الأول عربياً وخليجياً في 6 مؤشرات أخرى.

وأعلنت الوزارة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن الإمارات حققت المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الحزمة الفنية للبيانات الصحية SCORE، حيث إن %98 من المؤشرات لديها بيانات متاحة لرصد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

بينما المركز الثاني «عالمياً» في مؤشر قلة المشاكل الصحية، وحلت في المرتبة السابعة في مؤتمر البنية التحتية الصحية والتاسعة في مؤشر قلة انتشار التقزم، وفقاً لمؤشر الازدهار 2021 وتقرير المواهب العالمية وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022 على الترتيب.

وحققت الدولة قفزة نوعية في مختلف المؤشرات العالمية الصحية، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة الدولة عالمياً وتطوير استراتيجيات التخطيط والتمكين لتحقيق الأهداف المستقبلية واستشراف مستقبل الرعاية الصحية في الدولة.

ويرجع تحسين المؤشرات الصحية، إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من قدرات وإمكانيات هائلة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن التقدم في المؤشرات الصحية دولياً، يعكس إنجازات الدولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، ومستهدفات التنمية الشاملة 2030. وتتضمن المؤشرات الصحية التي جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً، مؤشر معدل الإصابة بالسل لكل 100 ألف نسمة من السكان بحسب تقرير البنك الدولي، ومؤشر تسجيل المواليد من قبل السلطة المدنية للأطفال الأقل من 5 سنوات، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة. كما نالت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، بناء على نتائج مؤشر الازدهار 2021، بالإضافة إلى مؤشر النسبة المئوية لعدد الرضع الأحياء والذين تلقوا لقاحين موصى بهما من منظمة الصحة العالمية، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى حصول الدولة على المركز الأول على مستوى العالم في التحصين ضد مرض DPT وتغطية الرعاية السابقة للولادة، وكذلك مؤشر التحصين ضد الحصبة، وغياب الوفيات والإصابات من الكوارث الطبيعية، وجميعها نتائج وردت في تقرير مؤشر الازدهار.

كما شملت هذه المؤشرات، قلة الإصابات من الإرهاب وقلة الوفيات من الإرهاب وقلة تلوث الهواء داخل المنازل بسبب الوقود، بناء على تقرير مؤشر الازدهار، بالإضافة إلى مؤشر الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء المنزلي لكل 100 ألف من السكان، حسب تقرير التقدم الاجتماعي، ومؤشر نسبة الجنس عند الولادة (إناث/ ذكور)، حسب تقرير الفجوة بين الجنسين.

وعلى المستوى العربي والخليجي، حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عربياً وخليجياً في 6 مؤشرات، هي: معدل مواليد المراهقات، نسبة وفيات الأمهات والصحة الإنجابية وتغطية علاج السل وانتشار التقزم دون سن الخامسة، بالإضافة إلى مؤشر انتشار الهزال دون سن الخامسة. وتدخل دولة الإمارات الخمسية الثانية بعزيمة وثقة وخارطة عمل مستقبلية منبثقة من الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، لتنطلق نحو تحقيق استراتيجية «نحن الإمارات 2031». وتركز وزارة الصحة ووقاية المجتمع في استراتيجيتها المستقبلية، كإحدى الجهات الحكومية، على الإبداع والابتكار، حيث نجحت في تحويل الابتكار إلى ثقافة حياة ونهج إداري، وفق مسارات استراتيجية الإمارات الوطنية.

رؤية شاملة ومتكاملة

تحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على أن تكون جزءاً مؤثراً وفاعلاً ورافداً للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات وفق توجيهات القيادة الرشيدة، ضمن رؤية استشرافية شاملة ومتكاملة لتغدو دولة الإمارات من بين صانعي المستقبل وأحد رواد القطاع الصحي لتعزيز تنافسية الدولة. وتمكنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من طي صفحة عام 2022 بكل ثقة واقتدار، وقد حققت إنجازات نوعية بفضل القدرات المتميزة للمنظومة الصحية بالدولة والدعم المتواصل من القيادة الحكيمة التي وفرت إمكانات استثنائية للجهات الصحية، للحفاظ على المكتسبات وحماية الموارد الوطنية. وهذه الإنجازات التي تم تحقيقها تنسجم مع استراتيجية الدولة في الجاهزية والخطط الاستباقية، وتوظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة.