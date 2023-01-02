انتظام الدراسة.. ونسبة الحضور 90%

دينا جوني (دبي)

شهد يوم أمس الاثنين انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، والمدارس التي تطبق المناهج الأجنبية المختلفة.

ووصلت نسبة حضور الطلبة في بعض المدارس إلى 90 في المئة، علماً أن طلبة المسار المتقدّم والنخبة كانوا الأكثر التزاماً بالحضور، مقارنة بطلبة المسار العام والمتقدّم.

وبدأت المدارس منذ الصباح الباكر توزيع الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، والتي تمّ استلامها بأكياس بلاستيكية معقّمة لكل طالب.

وكانت «توزيع» الشركة المعنية بطباعة الكتب وتوزيعها قد خاطبت المدارس في وقت سابق محددة مواعيد توصيل الكتب لتكون جاهزة مع اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم طلبت من الإدارات المدرسية مراجعة أعداد الطلبة والشعب الدراسية للتمكّن من طباعة الكتب بأعداد لا تزيد ولا تنقص عن المطلوب في كل مدرسة حكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة كتب الاحتياط التي تتم طباعتها لتغطية هامش التغير الذي قد يحدث في المدارس نتيجة نقل الطلبة.

وأشار عدد من الأساتذة في اللغة العربية والعلوم في مدارس حكومية، إلى أن الحصص الثلاث الأولى التي تكون موزعة على يومين أو ثلاثة أيام بحسب المادة الدراسية، ستكون مخصصة لمراجعة بعض النواتج والوحدات التي تمت دراستها في الفصل الأول، وذلك استعداداً للوحدات الدراسية الجديدة في الفصل الدراسي الثاني، وتذكيراً بالمهارات التي تم اكتسابها سابقاً وكيفية ربطها بالمهارات الجديدة.

وفي تفاصيل البرمجة الزمنية الصادرة عن المؤسسة، يبلغ عدد أيام التمدرس في الفصل الدراسي الثاني 55 يوماً. وستطبّق امتحانات نهاية الفصل الثاني في مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية خلال الأيام 24،27، و28 فبراير 2023 مع استمرار اليوم الدراسي. كما ستستمر عملية التقييم التكويني خلال الفصل الثاني وفقاً لدليل المعلم المعتمد من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وتعقد امتحانات مواد المجموعة «ب» العملية من 13 إلى 17 مارس 2023، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من 20 إلى 24 مارس المقبل، لتبدأ إجازة الربيع في 27 مارس للطلبة وفي 3 أبريل للمعلمين، وتنتهي في 14 أبريل. وتعقد تعليم الامتحان التعويضي للطلبة عن الفصل الدراسي الثاني والتطوير المهني للمعلمين من 27 إلى 31 مارس. أما تحليل نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة في مختلف المراحل التعليمية فسيتم من 9 إلى 13 يناير الجاري.

وقد نفذ عدد من الفرق الميدانية من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جولات على بعض المدارس من الحلقات الدراسية المختلفة لمتابعه انتظام العملية التعليمية، واستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات.

وعممت الإدارات المدرسية رابطاً إلكترونياً على أولياء الأمور لدفع الرسوم الدراسية ليكون بديلاً عن طريقة الدفع السابقة عبر التحويل البنكي لحساب المؤسسة. كما تمّ توزيع الجداول الزمنية للحصص المدرسية وكذلك الخطة الدراسية للفصل الثاني، على الطلبة وأولياء الأمور.

نصائح

ذكّر عدد من المدارس الحكومية أولياء الأمور ببعض النصائح لاتباعها في الفصل الدراسي الثاني، منها الالتزام بتناول الفطور الصحي والمحافظة على النشاط اليومي بكفاءة وفعالية، والحفاظ على وضعية الجلوس الصحية داخل الصف وخلال الدراسة في المنزل، وممارسة النشاط البدني اليومي لتقوية العضلات وتحسين صحة الجسد، بالإضافة إلى شرب الماء بكميات كافية. وكذلك المحافظة على ساعات النوم في الليل خصوصاً لطلبة المرحلة الثانوية كونها تساعد على زيادة التركيز في الحصص الدراسية، والحؤول دون الغياب عن المدرسة بسبب التعب أو الإرهاق، وتقلل من الاضطرابات المرتبطة بقلة النوم. ولفتت إلى ارتداء الحذاء المناسب خلال حصص التربية البدنية، وتجنّب الأحذية ذات الكعوب العالية التي ترهق القدمين والظهر للطالبات، ومراعاة إحضار الكتب وفقاً للجدول المدرسي لتخفيف وزن الحقيبة المدرسية بالنسبة لطلبة الحلقة الأولى.