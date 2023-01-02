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عودة كاملة بمدارس أبوظبي

توزيع الكتب في مدرسة خليفة بن زايد للبنين أمس (تصوير: وليد أبو حمزة)
3 يناير 2023 01:00

إبراهيم سليم (أبوظبي)

 استأنف طلبة مدارس أبوظبي بالقطاعين الحكومي والخاص، الدراسة للفصل الثاني، عقب انتهاء إجازة الفصل الأول، وباشر الطلبة والأكاديميون بمختلف المدارس دوامهم المدرسي للفصل الدراسي الثاني لاستكمال مسيرتهم التعليمية ضمن عامهم الدراسي الحالي 2022-2023، وأنهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي كافة استعداداتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي، شملت ضمان جاهزية المدارس البالغ عددها 564 مدرسة حكومية علي مستوى الدولة، لاستقبال الطلبة، والتأكد من جاهزية كافة الخطط التشغيلية الموضوعة مسبقاً، تمهيداً لاستقبال الطلبة.

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وقال عبدالعزيز المازمي مدير مدرسة خليفة بن زايد الثانوية للبنين، في أبوظبي: بدأنا أول يوم دراسي بالتزام تام بالحضور من قبل الطلبة، واستئناف الدراسة، وتلقى الطلبة دروسهم المتعلقة بمنهج الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، كما تم توزيع الكتب عليهم، مضيفاً أن نسبة حضورهم تجاوزت 96 بالمئة، وعبر عن ارتياحه وامتنانه للطلبة التزامهم، متمنياً لهم التوفيق. وأوضح عدنان عباس نائب المدير العام لمدارس النهضة الوطنية، ومدراء مدارس في أبوظبي لـ«الاتحاد» عودة جميع الطلبة تقريباً، وأن نسبة الغياب لا تذكر، حيث إن نسبة الحضور تتجاوز 97% تقريباً، وهي في نفس الحدود في الأيام العادية، حيث إن الغيابات ضمن الحدود العادية. وقالوا إن اليوم الأول شهد تفاعلاً كبيراً بين الطلبة والمعلمين، خاصة أن المدارس التزمت بنفس جدول الحصص الدراسية المطبق في الفصل الأول، كما بدأت المدارس في تسليم الكتب الدراسية للطلبة، سواء بالصفوف أو من خلال المكتبة، علماً بأن المعلمين باشروا تدريس المنهج من الحصص الأولى، كما لم يواجه الطلبة أي تحديات.

 وقامت بعض مدارس القطاع الخاص بإبلاغ أولياء الأمور المتأخرين عن سداد الرسوم للفصل الأول عبر رسائل نصية وغيرها، وكذلك للراغبين في سداد الرسوم الخاصة بالفصل الثاني، وأجمعت مدارس القطاع الخاص في أبوظبي على أن الدوام المدرسي للطلبة كان كالمعتاد، وتم البدء في تدريس المواد الدراسية للفصل الثاني والبدء في تسليم الكتب.

 

أبوظبي
مدارس أبوظبي
الفصل الدراسي الثاني
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