المستكشف راشد يصل إلى «أبعد نقطة» عن كوكب الأرض

آمنة الكتبي (دبي)

يصل المستكشف راشد بعد 17 يوماً إلى أبعد نقطة عن كوكب الأرض، البالغة 1.4 مليون كيلومتر، حيث سيتم ذلك بحلول 20 يناير الجاري، والتي تعتبر النقطة المحورية لإعادة توجيه المسار بطريقة صحيحة، كي يتم ما يشبه السقوط الحر نحو الجاذبية القمرية، والتي ستكون في مارس المقبل، ليبدأ لاحقاً الدخول في المدار القمري.

تستغرق رحلة المستكشف راشد وصولاً لوجهته باتجاه سطح القمر نحو 4 أشهر، حيث من المقرر الهبوط بحلول أبريل المقبل، فيما تسلك مركبة الهبوط «هاكوتو- آر» التي تحمل المستكشف، مداراً انتقالياً ذا استهلاك منخفض للطاقة، خاصة أن هناك مدارين للوصول للقمر تتخذه المهمات المشابهة.

ويجري المستكشف بمجرد الهبوط على السطح، عمليات رئيسة وثانوية، تشمل تحليل البلازما على سطح القمر وإجراء تجارب لفهم المزيد عن الغبار القمري الحادة جزيئاته للغاية، إلى جانب وجمع بيانات متعلقة بأصل النظام الشمسي وكوكب الأرض، وسيهبط «راشد» في منطقة «ماري فريغوريس»، وتحديداً منطقة «فوهة أطلس» كموقع هبوط رئيسي، فيما يعتبر هذا الموقع آمناً ويقدم قيمة علمية مهمة، حيث يمكن لفريق المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء توجيهه بحسب سهولة التضاريس وصعوبتها وأهمية المنطقة المراد استكشافها، وسيتحرك المستكشف على سطح القمر، متنقلاً في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، حيث سيقوم بالتقاط بيانات وصور نادرة. ومن ثم إرسالها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، و لذلك فأن البيانات والصور التي سيوفرها سوف تكون حديثة وذات قيمة علمية ومعرفية كبيرة.

ويقوم فريق مهمة الإمارات لاستكشاف القمر بمتابعة يومية، من خلال محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء، بواقع 10 دقائق، حيث يتم تشغيل أنظمته، للتأكد من كفاءة عمل الأجهزة.

الإمارات سباقة

يشكل موقع هبوط «المستكشف راشد» أهمية كبرى ليس للإمارات فقط، بل للعالم أجمع، لكونه موقعاً لم تصله أي بعثات علمية سابقاً، ما يجعل الإمارات سباقة في توفير إجابات للبشرية، حيث تم اختيار فوهة أطلس، الواقعة عند 47.5 درجة شمالاً و44.4 درجة شرقاً، على الحافة الخارجية الجنوبية الشرقية لمنطقة ماري فريغوريس، أو ما يعرف بـ«بحر البرد» الواقعة أقصى شمال القمر.