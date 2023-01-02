61.5 مليار درهم تداولات عقارية في أبوظبي خلال 2022

هالة الخياط (أبوظبي)

أظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية في إمارة أبوظبي، تسجيل القطاع العقاري 17.9 ألف معاملة بيع ورهن عقاري خلال عام 2022، بقيمة تداولات عقارية بلغت 61.5 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «داري» العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 9 آلاف معاملة، بقيمة مبيعات 22.5 مليار درهم، منها 2000 معاملة بيع تمت خلال الربع الأول من عام 2022.

فيما شهد الربع الثاني من العام الماضي تسجيل 2000 معاملة بيع عقاري، بقيمة 5.1 مليار درهم. وشهد الربع الثالث من العام الماضي تسجيل 2000 معاملة بيع بقيمة 5.4 مليار درهم، فيما شهد الربع الأخير من العام الماضي تسجيل 3 آلاف معاملة بيع عقاري بقيمة 7.5 مليار درهم.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 8900 معاملة رهن عقاري بقيمة 39 مليار درهم، منها 2000 معاملة رهن عقاري تمت خلال الربع الأول من العام الماضي بقيمة 9 مليارات درهم، و1.9 ألف معاملة رهن تمت خلال الربع الثاني بقيمة 8 مليارات درهم، و2400 معاملة بيع تمت خلال الربع الثالث بقيمة 13 مليار درهم، وشهد الربع الرابع تسجيل 2.6 ألف معاملة رهن عقاري بقيمة 9 مليارات درهم.

وطرحت دائرة البلديات والنقل العديد من الإجراءات الاستراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز النمو المستدام للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وحافظت الإمارة على مكانتها عالمياً كأحد أفضل الأسواق جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري.

وتوقعت الدائرة المزيد من النمو من خلال الفرص الاستثمارية خلال العام الجاري، 2023 لا سيما مع طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي يتم التخطيط لها وتنفيذها بأعلى مستوى عالمي يسهم في بناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، التي من شأنها تعزيز ورفع جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

شفافية

يشار إلى أن القانون رقم 3 لعام 2015 أسهم في تنظيم السوق العقاري وحفظ حقوق المستثمرين وتحقيق الشفافية في القطاع وضبط السوق العقارية من خلال ترخيص المهن العقارية كافة، وتسهيل رحلة المطور.