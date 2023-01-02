«متحف المستقبل» ينال لقباً عالمياً

دبي (الاتحاد)

قدمت «جونسون كونترولز»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المباني الصحية والمستدامة، لقب «مخطط المستقبل» إلى متحف المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل. وسلّم جورج أوليفر، رئيس مجلس الإدارة العالمي الجائزة إلى خلفان بلهول، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل. وبهذا التكريم، ينضم متحف المستقبل إلى مجموعة المؤسسات المبتكرة العالمية التي حققت قفزة كبيرة في جهود التحول الذكي من خلال تطبيق تقنية «أوبن بلو» الرقمية من «جونسون كونترولز» العالمية.

وقال «أوليفر»: «يعكس متحف المستقبل قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة على تخيل وتصميم الحياة المستقبلية. وقد تم تصميم وتطوير مبنى متحف المستقبل، ليس فقط لعرض مبادرات المستقبل، بل أيضاً لتأكيد الالتزام بالاستدامة البيئية من خلال التحديث المستمر للمعرفة التي نملكها اليوم. وفي الوقت الذي نشيد فيه بجهود متحف المستقبل لتبنيه لأحدث حلول التكنولوجيا الرقمية، نرى بأننا من خلال تسخير قوة هذه التكنولوجيا، نحقق نتائج أفضل لعملائنا في «جونسون كونترولز».

من جانبه، قال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في«جونسون كونترولز»:«يشرفنا العمل جنباً إلى جنب مع قادة المستقبل لتحقيق رؤية سامية للحياة. كما يسعدنا اختيار متحف المستقبل كرائد في تبني تقنية «اوبن بلو» لمساهمته الفريدة والمميزة. وقد لعبت «جونسون كونترولز» دوراً مهماً في تنفيذ بعض الحلول المهمة في هذا المبنى المميز لتحقيق استدامته البيئية وأدائه المستدام وضمان أعلى درجات الأمن».

بدوره، قال خلفان بلهول، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:«تعتبر دبي أرض المستقبل، وإننا في مؤسسة دبي المستقبل نهدف إلى إنشاء منصات ابتكار بمستوى عالمي لتطوير الأفكار. ونتشارك مع «جونسون كونترولز» نفس الرؤية لضمان مستقبل مستدام».

مكان مثالي

يقع متحف المستقبل في دبي ورسّخ مكانته الريادية في العالم كواحد من أكثر المباني شهرة وتميزاً. ويمثل المتحف مكاناً مثالياً لعرض الخدمات والمنتجات المبتكرة المستقبلية. ويبلغ ارتفاع واجهته 77 متراً، وهي مصنوعة من الفولاذ والزجاج وتضم 1024 لوحة فريدة. وقامت»جونسون كونترولز«ومن خلال عملها عن كثب مع المهندسين والمعماريين، بتبني حلول أمان متقدمة تتوافق مع التصميم المبتكر للمبنى. ويستخدم متحف المستقبل أحدث التقنيات، بما في ذلك تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي ليقدم تجربة مميزة لزواره من جميع أنحاء العالم.