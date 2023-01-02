مكتب لحل النزاعات الزوجية بمحكمة الأسرة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة التنمية الأسرية وفروعها، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن بدء المرحلة الثانية من التعاون بين محكمة الشارقة الشرعية، متمثلة بمحكمة الأسرة وإدارة التنمية الأسرية وفروعها؛ بهدف تفعيل الدور الإيجابي لخدمة المجتمع والوصول للمتعاملين لسد احتياجاتهم وتحقيق الاستقرار الأسري، وصولاً للمرونة في تفعيل الشراكة بين الجهتين والمتعاملين ذوي العلاقة، والذي بدأ مع مطلع شهر ديسمبر الماضي.

وقالت موضي الشامسي رئيس إدارة التنمية الأسرية وفروعها، بعد اجتماعها وفريق العمل مع محكمة الشارقة الشرعية، بحضور المستشار سعيد عبدالله الكلباني رئيس المحكمة - رئيس محكمة الأسرة، إنه تم الاتفاق على تفعيل العلاقات بين الجهتين والذي يرتكز على التوجيه الأسري للمتعاملين، ومحاولة الإصلاح بين الأزواج بدلاً من الوصول إلى قرار الطلاق. كما أكدت تبني إدارة التنمية الأسرية وفروعها تسهيلات عدة لصالح المتعاملين، وذلك من خلال تخصيص مكتب لإدارة الإرشاد الأسري لعمل اختصاصي إرشاد أسري من جانبها يوماً في الأسبوع لمتابعة الأعمال واستقبال المتعاملين وتحويل بعض من الحالات الخاصة وملفات الإرشاد في المكتب المخصص بالمحكمة، وستقوم الإدارة بالمشاركة في تنظيم دورات تخصصية لموظفي محكمة الأسرة على مدار العام، إلى جانب الفريق المختص من إدارة التنمية الأسرية من موظفي إدارة الإرشاد الأسري، بالمشاركة في الجلسات النقاشية ودراسة القضايا الزواجية الواردة إلى المحكمة وتحليلها لبناء برامج تثقيفية تلبي احتياجات المجتمع، وصولاً للأهداف المرجوة، وتحقيقاً لرؤية الإدارة «أسرة مستقرة، مجتمع متلاحم».

دعم الاستقرار الأسري

أوضحت موزة الشحي، مدير إدارة الإرشاد الأسري بإدارة التنمية الأسرية وفروعها، أن الإدارة تسعى إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الداعمة للاستقرار الأسري، بما يتوافق مع متطلبات المجتمع، لتحقيق الأثر الإيجابي وجودة الحياة للأسرة بكافة أفرادها، مجسدة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في النهوض بالأسرة والمحافظة على استقرارها ودعم أفرادها.