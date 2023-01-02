«دفاع الوطني» تناقش «الخدمة الوطنية والاحتياطية»

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية».

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: أحمد عبد الله الشحي مقرر اللجنة، وعبيد خلفان السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ومروان عبيد المهيري، وناصر محمد اليماحي، ويوسف عبدالله الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على مخرجات الحلقة النقاشية التي عقدتها مؤخراً حول الموضوع، والتي نوقش فيها تطوير منظومة الخدمة الوطنية، والتحديات التي تواجه الطلبة والموظفين من منتسبي الخدمة الوطنية، خاصة تحديات خريجي طلبة المدارس منتسبي الخدمة الوطنية لاستكمال تعليمهم في مؤسسات التعليم العالي. وتناقش اللجنة موضوعه سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وفق محاور: استراتيجية «الهيئة»، وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي، والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.