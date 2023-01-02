20  ألف رخصة متطوع في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن إصدار 20 ألف ترخيص متطوع في الإمارة منذ إطلاق خدمة ترخيص المتطوعين في شهر سبتمبر من العام الماضي 2021.

وتوفر دائرة تنمية المجتمع 3 أنواع من التراخيص، والتي تشمل ترخيص المتطوع الذي يصدر للأفراد الراغبين بالتطوع، وترخيص الفريق التطوعي والذي يصدر لمجموعة تتألف من 5 أشخاص فما فوق، إضافة إلى ترخيص الجهات التي تستعين بالمتطوعين، والذي يصدر للجهات من القطاعات المختلفة سواء القطاع العام، الحكومي، والثالث، والتي ترغب بإشراك المتطوعين في عملياتها وبرامجها.

وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة: «إن إصدار 20 ألف رخصة متطوع في إمارة أبوظبي، يعكس مدى الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية حصولهم على التراخيص اللازمة، والتي تضمن حقوققهم وواجباتهم اتجاه الأعمال التطوعية المختلفة، كما أن ذلك يسهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي كأحد أهم ركائز التماسك والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين في الإمارة.

وأضاف: تهدف سياسة تنظيم العمل التطوعي في إمارة أبوظبي إلى إيجاد بيئة تطوعية كفؤة وفعالة لتفعيل منظومة العمل التطوعي في الإمارة، من خلال نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل شرائح المجتمع كافة، ضمن معايير مهنية ثابته في بيئة آمنة، إلى جانب إتاحة الفرصة لتسجيل المتطوعين من الأفراد والفرق التطوعية بدون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة. وأشار العامري إلى أن هذه الخطوة تعمل على حفظ الحقوق وتحديد الواجبات لكافة المتطوعين من الأفراد والفرق التطوعية والجهات التي ترغب في استقطاب المتطوعين، حيث أصبحت منظومة العمل التطوعي في أبوظبي متكاملة من حيث التشريعات والسياسات التي تعزز الإطار القانوني لنشاط التطوع، لافتاً إلى أن الدائرة تقوم بالتعاون مع مؤسسة الإمارات على تشجيع التطوع وتمكين المتطوعين من الحصول على فرص التطوع ونشر الفرص من خلال المنصة الرسمية، بوصفها الطريق الرسمي لطلب الرخص.

ويعتبر الحصول على الرخصة شرطاً أساسياً لممارسة العمل التطوعي في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف وضع إطار قانوني لهذا النشاط وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات لمختلف الأطراف المعنية، إلى جانب ضمان رفع قيمة ونوعية الأعمال التطوعية التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.

9 مجالات

توفر إمارة أبوظبي تسعة مجالات للتطوع، وهي: التطوع التقليدي، التطوع للشؤون الاجتماعية، التطوع في حالات الطوارئ، والتطوع في الفعاليات، والتطوع الافتراضي، والتطوع للزائرين، والتطوع المؤسسي، والتطوع التخصصي، والتطوع في الخارج.

«متطوعين. إمارات»

دعت الدائرة الراغبين في التطوع من الأفراد والحصول على الترخيص، للتقديم عبر منصة «متطوعين. إمارات»