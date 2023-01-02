«تريندز» يستحدث برامج بحث وتدريب جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن المعالم الرئيسة لخطة عمله الاستراتيجية لعام 2023، والتي تستهدف عالمية تريندز وحضوره الفاعل، والمشاركة في صنع المستقبل ونشر المعرفة القائمة على البحث العلمي الوازن والموضوعي، بما يساعد على تحليل وتقديم رؤى حول قضايا الساعة، في مختلف المجالات.

جاء ذلك في اجتماع عمل موسع ضم، إلى جانب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، حيث تم استعراض خطة واستراتيجية المركز لعام 2023، والتي تتضمن برامج وبحوثا وأنشطة وفعاليات مبتكرة تواكب تطور المركز ورؤيته العالمية، وتسهم بفاعلية في البحوث والدراسات والاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات.

افتتح الاجتماع الدكتور محمد عبدالله العلي، مؤكدًا أن مركز تريندز، بما يمثله من مشروع فكري متكامل، يسعى إلى تقديم فهم أفضل وتحليل أدق لمختلف القضايا والتطورات العالمية المختلفة، وذلك وفق الضوابط العلمية المتعارف عليها دوليًا لدى أعرق مراكز التفكير والبحث العلمي.

وأضاف أن العمل وفق خطة استراتيجية واضحة قضية أساسية وجوهرية لنجاح أي شركة أو مؤسسة، إذ تحدد الأهداف والأوليات وآليات تنفيذها، مشددًا على دور الكفاءات البشرية المؤهلة التي تشكل العنصر الأول والأساسي في عملية التطوير وتعزيز جودة الإنتاجية.

وقال الدكتور محمد العلي إن المركز تمكن خلال الفترة الماضية من وضع بصمة عالمية، مما يتطلب منا العمل الجاد والمتواصل، لتطوير آليات العمل وبطرق حديثة مبتكرة، لكي يحقق «تريندز» أهدافه كجسر تواصل معرفي ومرجع فكري عالمي، موضحًا أن المركز، خلال عام 2023، مقبل على تطورات كبيرة تستهدف تمكين الباحثين الشباب المواطنين، وتعزيز الدور المعرفي للمركز برؤى متميزة تواكب العصر بل تحاول التقدم أكثر فأكثر.

إعلام متطور

وفي مجال الإعلام تم استحداث المكتب الإعلامي للرئيس التنفيذي، والذي يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع إدارة الإعلام بالمركز، من أجل إبراز نشاطات تريندز وفعالياته وإصداراته بصورة تعبر عن رؤية تريندز وتحقق أهدافه عبر جميع منصات المركز.

كما تستهدف خطة العمل الإعلامي تطوير منصات المركز ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد توثيقها، وتعزيز مختبر تريندز الذكي الذي استحدث أخيرًا ويمثل الإدارة الفنية والإخراجية لإعلام مركز تريندز.

كما سيتم افتتاح القاعة الكبرى، واستديو تريندز المتكامل الذي يتم إنشاؤه وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الصناعي.

وجاء تدشين مكتب «تريندز - دبي» كخطوة أولى ضمن خطة استراتيجية، ضمن سلسلة من المكاتب في أهم عواصم صنع القرار العالمية. وشكل افتتاح مكتب دبي إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات «تريندز» ونجاحاته، وفي الوقت نفسه يعد جزءًا من طموح «تريندز» لترسيخ مكانته بين أبرز مراكز الفكر العالمية.

وتشمل استراتيجية المكتب للعام 2023 التركيز على بناء الشراكات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية في دبي ومختلف مدن دولة الإمارات إضافة إلى المنطقة والعالم. وإطلاق برنامج بحثي لعام 2023 مستلهم من أهداف وخطط مركز تريندز، ويركز على البحوث المستمدة من إدارة الباروميتر العالمي والمعنية بتنفيذ وإجراء استطلاعات الرأي الميدانية والإلكترونية، لقياس الرأي العام في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية عبر تنفيذ أكثر من 10 استطلاعات سنويًا، كما تقدم الإدارة خدماتها للجهات الحكومية والخاصة في مجال استطلاعات الرأي محليًا وإقليميًا وعالمياً.

وتشمل استراتيجية قطاع الباروميتر العالمي لتريندز للعام 2023 توسيع دائرة استطلاعات الرأي العام، حيث يطور القطاع ويوسعه، تلبية لمتطلبات المؤسسات الوطنية والإقليمية والعالمية.

أما الخطة الاستراتيجية لقطاع التدريب والتطوير، فقد تم استحداث برامج جديدة نظرًا إلى الطلبات المتزايدة من الجهات والمؤسسات وسعيًا إلى توظيف الشراكات الفاعلة مع العديد من الجهات في هذا المجال. وتشمل البرامج الجديدة، التي تتم بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، موضوعات وتخصصات جديدة وبأساليب مبتكرة متطورة.

خطة بحثية طموحة

في مجال البحث العلمي، تشير الاستراتيجية إلى تنوع كبير في نتاجات تريندز البحثية والمعرفية، وتسعى من خلال خطة بحثية طموحة وواسعة تتضمن الكثير من الأفكار والمبادرات الجديدة، لتضيف إلى برامج البحث العلمي ال 14 مسارات جديدة تؤدي إلى تعزيز الدور الفكري العالمي ل «تريندز». كما تم استحداث إدارة الاستشارات ضمن قطاع البحث العلمي، بهدف توسيع نطاق الخدمات الاستشارية في المجالات المختلفة للمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة في مجالات الاقتصاد وأسواق المال والتنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى الذكاء الصناعي والميتافيرس وغيرها من المجالات الحديثة، وسيتم الإعلان بشكل مفصل عنها في حينها. وتتضمن الموضوعات التوسع في الدراسات الاستشرافية عمومًا مع التركيز على قضايا معينة، منها القارة الأفريقية وآليات عمل النظام الدولي.

وفي قطاع تريندز العالمي (جلوبال) وضعت إدارة تريندز خطة طموحة تتوسع في الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية والملتقيات العالمية على كافة الصعد، وستكون في عدة عواصم عالمية. كما يسعى المركز عبر مكتبه القائم حاليًا في دبي، وفي جنوب أفريقيا خلال الأشهر المقبلة إلى الوصول إلى قارات العالم بصوت تريندز المعرفي المتميز، كما سيعمل القطاع على تعزيز تبادل التجارب والخبرات العالمية من خلال الفعاليات المختصة. وتعزيز العلاقات مع الشركاء الداخليين والخارجيين لضمان تقديم خدمات وفق أفضل المعايير.

أما قسم الاتصال الاستراتيجي فسيوسع شراكاته التي تقترب من 200 شراكة مع مؤسسات بحثية وأكاديمية عالمية وازنة وذات قيمة علمية كبرى، بما يدعم ويساهم في تعزيز مشاريع وأنشطة مركز تريندز البحثية وخدماته الاستشارية وجذب شراكات استراتيجية وعالمية.

كما حددت إدارة التوزيع والمعارض أهدافًا لكي تتوسع في المشاركة الفاعلة في مختلف المعارض المحلية والإقليمية والدولية، ولتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المشاركة في المعارض من مؤسسات بحثية عالمية ودور نشر حول مختلف دول العالم للتعريف بالمخرجات البحثية والعلمية للمركز في المحافل الثقافية. كما يعتزم تريندز بناء مزيد من الشراكات العالمية وتوقيع اتفاقيات بحثية واستشارية، وكذلك التوزيع بما يخدم نتاج البحث العلمي، من إصدارات وأبحاث تدعم توجهات المركز وتساهم في نشر إصداراته.

تمكين الشباب

تتضمن الخطة الاستراتيجية لتريندز العام 2023، تعزيز وتمكين الشباب المواطن في مجال البحث العلمي، عبر استراتيجية مستدامة، وإطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والفريدة، الهادفة إلى تعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم البحثية، وتعزيز دور «مجلس شباب تريندز».

كما تتضمن استراتيجية تريندز لتمكين للشباب مزيدًا من تولي الشباب المواطنين إدارة القطاعات والإدارات المختلفة داخل المركز، حيث أثبتوا قدرات ومواهب كبيرة، وساهموا بفاعلية في النجاحات التي حققها المركز في السنوات الثلاث الماضية.

بيئة عمل منتجة

في المجال الإداري الذي هو عصب تريندز وطريقه إلى النجاح، فقد وضعت الخطة الاستراتيجية لقطاع الموارد البشرية، المواطن نصب عينيه، ويسعى إلى زيادة التوطين والمشاركة في البرامج التي تتصل به، وتعزيز دور الباحثين والإداريين، واستحداث إدارات ودمج أقسام، بما يحقق الأهداف العليا لتريندز وسعيه إلى الحصول على تصنيف الفئة الأولى للشركة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للمركز وتحديثه بما يناسب الأهداف المرجوة والمحددة، ورفع الأداء وتحسين بيئة العمل وسعادة الموظفين، وتطبيق سياسات الحوكمة، وتقارير الأداء بشكل دوري، بما يؤكد الطابع المؤسسي لمركز تريندز ويمكنه من المضي في تحقيق أهدافه بخطى واثقة وعلمية.