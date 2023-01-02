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الإمارات

«أوقاف دبي» تتيح تسجيل وصايا المواطنين والمقيمين

علي المطوع
3 يناير 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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أكد على المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بأن القانون الجديد للمؤسسة رقم (17) لسنة 2022، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، تضمّن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف وأيضاً المواطنين من كافة الإمارات، ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لإدارتها واستثمارها لمصلحة الورثة أو القصّر ومن في حكمهم، فقد قرر القانون إنشاء «سجل الوصايا» لدى «أوقاف دبي» تقيد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.

أوقاف دبي
دبي
محمد بن راشد
مجلس الوزراء
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