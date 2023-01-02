انخفاض درجات الحرارة وتأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري خلال يناير
أرشيفية
2 يناير 2023 20:08
إبراهيم سليم (أبوظبي ) كشف تقرير السمات المناخية لشهر يناير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، عن انخفاض في درجات الحرارة حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، ويعود ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها.. كما تتأثر المنطقة أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحياناً أخرى تتأثر بإمتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود هذه المنخفضات مع كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة. كما تشهد الدولة خلال هذا الشهر نشاطاً ملحوظاً للرياح الشمالية الغربية أحياناً «تسمى رياح الشمال»، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر بشكل ملحوظ. وتزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية. ويتراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 16.4 و 20.0°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 21.3 و 25.7 °م، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و 15.1 °م. وكانت أعلى درجة حرارة قد بلغت 36.0 °م في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 و الفوعه سنة 1983، أما أقل درجة حرارة على ركنه سنة 2021 والتي بلغت 2- درجة مئوية تحت الصفر . وأظهر التقرير أن متوسط سرعة الرياح 12 كم/ساعة، اما أعلى سرعة رياح «هبه رياح» فبلغت 101.9 (كم/ س) على مطار أبوظبي سنة 2022.. وبخصوص الرطوبة كان متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 63 %، أما متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 78 % إلى 91 %، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 31 % إلى 47 %. وحول الضباب، بين التقرير أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2021 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 19 يوم ضباب و 4 أيام ضباب خفيف، وفيما يختص بالأمطار كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 229.9 ملم على ميناء صقر في سنة 2020.