«تل مرعب».. متعة الإثارة والحماس والمغامرة

أجواء التحدي والمغامرة وسط رمال صحراء الربع الخالي في منطقة ليوا، لها إحساس لا يقاوم ومتعة ما بعدها متعة، تجذب إليها الآلاف من عشاق رياضات التحدي والمغامرة والإثارة من مختلف دول العالم خلال مهرجان ليوا الدولي، الذي له مكانة كبيرة لدى المهتمين بهذه الرياضات الشيقة. صحراء ليوا (صحراء الربع الخالي) في منطقة الظفرة، هي واحدة من أكبر وأجمل الصحاري الرملية، حيث يوجد بها أحد أعلى التلال الرملية بالعالم، وهو «تل مرعب»، الذي يتجمع حوله عشاق التحدي والمغامرة من مختلف دول العالم، ويصل ارتفاعه إلى 300 متر (990 قدماً) وبزاوية ميلان حادة، كما تتميز أيضاً بالكثبان الرملية ذات الارتفاعات والانحدارات المتنوعة مما يوفر خيارات عدة أمام الباحثين عن الاسترخاء والمتعة والهدوء بجوار التلال العالية وأماكن التخييم المثالية، كما يمنح الفرصة لعشاق ومحبي تحدي الرمال الناعمة للصعود إليه سواء بالدرجات النارية او السيارات ذات الدفع الرباعي، وهو ما يجعل صحراء ليوا ورمالها مصدر جذب لعشاق الطبيعة سواء من داخل الدولة او خارجها. وقد حرصت دولة الإمارات على توفير أجواء مثالية وآمنة لعشاق التحدي والمغامرة من خلال تنظيم مسابقات وفعاليات متنوعة ومختلفة تلامس اهتمام الزوار من مختلف دول العالم، في إطار الالتزام باللوائح والمعايير التي تضمن ممارسة هوايتهم ضمن معايير الأمن والسلامة. ويعد صعود السيارات إلى «تل مرعب» وكسر الأرقام القياسية هو الحدث الرئيس والأساسي خلال المهرجان، الذي يستقطب في كل موسم عدداً أكبر من المشاركين لدخول تحدي صعود التل. أما الرياضات التراثية فدائماً ما تكون حاضرة من خلال رياضة الصقور والهجن والخيول، التي تأخذ حيزاً مهماً من أيام المهرجان، وكذلك سباقات هدد الحمام، والتي تحظى بإقبال الشباب في الإمارات، وبذلك تتحول منطقة تل مرعب الى مدينة متكاملة من الخدمات تعمها الفرحة والبهجة ويغلفها روح التحدي والمغامرة والحماس الكبير بين الزوار أو المتسابقين.