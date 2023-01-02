حاكم الشارقة يأمر بإنشاء 3 أندية للفروسية في كلباء ومليحة وخورفكان
حاكم الشارقة: منح إضافية شهرية لأبنائي متقاعدي الجهات الاتحادية
2 يناير 2023 18:22
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء نادٍ للفروسية والسباق في مدينة كلباء إضافة إلى توجيهات سموه السابقة بتخصيص قطعتي أرض في مليحة بالمنطقة الوسطى ومدينة خورفكان في المنطقة الشرقية لإنشاء ناديين للفروسية والسباق. وأوضح سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أنه سيتم البدء بإنشاء الأندية الثلاثة خلال العمل الجاري 2023، لافتاً إلى أن موقع إنشاء نادي كلباء للفروسية يقع بين وادي الحلو ومدينة كلباء.