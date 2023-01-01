أم القيوين.. وجهات أثرية وتاريخية جذابة

تمتلك إمارة أم القيوين خيارات سياحية عديدة في مختلف القطاعات كالسياحة البيئية والسياحية الثقافية وسياحة المهرجانات، مما يجعلها مقصداً للمشاريع النوعية ومقصداً للسياح للاستمتاع بأفضل ما تمتلكه الإمارة من مقومات ولموقعها الجغرافي الفريد، فيما يوجد فيها العديد من المزارات والوجهات الأثرية والتراثية المعبرة عن التاريخ العريق للإمارة، والتي تعزز من السياحة الثقافية فيها.
موقع الدور وتل أبرق
وقالت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، إن من أبرز الوجهات الأثرية موقع الدور الأثري التي تصل مساحته إلى كيلومترَين مربعين، ويُعد إحدى أكبر المستوطنات المحلية على ساحل أم القيوين، خلال فترة العصر الروماني، لاحتوائه على العديد من المباني الأثرية كالحصن الدفاعي ومعابد، بالإضافة إلى مجموعة من القبور الجماعية والفردية. وذكرت الدائرة أن من تلك المواقع أيضاً موقع تل أبرق الأثري بين إمارَتي أم القيوين والشارقة، ويعود تاريخه إلى الألف الثالث قبل الميلاد، ويضم الموقع بناءً دائرياً لقلعة كبيرة على شكل مدرجات ويضم أيضاً مجموعة من القبور الدائرية. كما تضم الإمارة مجموعة من المتاحف التي تروي قصصاً من تاريخ أم القيوين والحياة الاجتماعية التي تميزت بها في الماضي، ومن أبرزها متحف حصن أم القيوين، وهو من أقدم المتاحف في الدولة الذي تم بناؤه في عهد المؤسس المغفور له الشيخ راشد بن ماجد المعلا، حيث كان مركزاً للحكم ومسكناً للعائلة الحاكمة، ويقع في أم القيوين القديمة، ومتحف حصن فلج المعلا الذي يقع في واحة فلج المعلا، ويتكون من بناء مربع الشكل ذي برجين، أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية، والآخر في الجهة الجنوبية الغربية. وذكرت أن شاطئ القرم يُعد من أبرز الوجهات السياحية ذات الطابع البيئي، ويطل على خور اليفرة وجزيرة السينية، ويتيح فرصة لاستكشاف المساحات الطبيعية الخلابة والاستمتاع بمشاهدة الطيور المهاجرة، كما أنه شاطئ مفتوح مجهز بمناطق مخصصة للشواء، بالإضافة إلى مساحات متخصصة لعشاق التخييم والرحلات، مما يمكن الزوار من ممارسة رياضة قوارب التجديف لاستكشاف الممرات الساحرة بين أشجار القرم والطيور النادرة، كما توجد أماكن مخصصة للاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية بمستويات مختلفة للمبتدئين والمحترفين.
تعزيز القوة الناعمة
وأشارت الدائرة إلى أن ممشى البيت المتوحد يعتبر من أبرز المواقع جذباً للسياح، ويبلغ طوله 200 متر على ساحل الإمارة، ويضم الممشى منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال ومواقع مخصصة للشواء، معتبرة أن الإمارة تمثل إضافة مهمة للتنوع الذي تتميز به الخريطة السياحية في دولة الإمارات التي تشهد تدفقاً سياحياً متزايداً بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم في دورتها الثالثة على التوالي، والتي تحرص من خلالها دولة الإمارات على تعريف العالم بالخصوصية الثقافية والتراثية للدولة، مما يعزز قوتها الناعمة وحضورها على المستوى الدولي، ويرسخ مكانتها وجهة سياحية رئيسية في العالم. وقالت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، إن حملة أجمل شتاء في العالم تهدف إلى إبراز التنوع السياحي للدولة، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية من خلال الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة.