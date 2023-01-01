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الطقس اليوم غائم جزئياً بوجه عام

الطقس اليوم غائم جزئياً بوجه عام
2 يناير 2023 00:26

أبوظبي (وام)

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 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً خاصةً على المناطق الساحلية والجزر غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
والرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية/ 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
والخليج العربي: متوسط - مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني عند الساعة 23:23 الجزر الأول عند الساعة 16:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:17. وبحر عُمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:07 والمد الثاني عند الساعة 06:22 الجزر الأول عند الساعة 13:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:18.

الطقس
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
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