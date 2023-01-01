4 أرقام قياسية حطمها «مهرجان الشيخ زايد» في موسوعة «غينيس»

أبوظبي (وام)

شهد مهرجان الشيخ زايد يوم أمس الأول إقبالاً جماهيرياً مكثفاً تخطى حاجز المليون زائر ومتابع ومشاهد للمهرجان اجتمعوا في منطقة الوثبة قادمين من داخل الدولة وخارجها احتفالاً باستقبال العام الجديد 2023.

واستقطبت الفعاليات المتنوعة الزوار، وعلى رأسها الألعاب النارية الضخمة وعروض طائرات «الدرون»، حيث تم تحطيم 4 أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

واكتظت ساحات المهرجان بالجماهير، كما امتلأت منطقة الوثبة بالمتابعين والمشاهدين لعروض طائرات «الدرون» والألعاب النارية والتي استمرت لمدة تناهز الـ60 دقيقة للمرة الأولى لتسجل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية هذا الإنجاز الكبير.

ووسط مشاعر السعادة والفرح، أضاءت أضخم عروض للألعاب النارية، وأضخم عروض لطائرات «الدرونز»، سماء الوثبة، حيث نال أضخم عرض للألعاب النارية والذي استمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة وحطم ثلاثة أرقام في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل إعجاب الزوار، بالإضافة إلى أضخم عرض لطائرات «الدرونز» باستخدام أكثر من 3000 طائرة «درون» رسمت في سماء الوثبة رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية عرضها الشائق.

وأكد الوليد عثمان محكم موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، أن مهرجان الشيخ زايد استطاع تحطيم 4 أرقام قياسية في زمن واحد، 3 منها تخص الألعاب النارية، ورقم قياسي جديد يخص الطائرات من دون طيار «درونز»، موضحاً أنه تم تسجيل أكثر عدد ألعاب نارية مروحية تقذف في 30 ثانية وأكثر عدد ألعاب نارية تقذف خلال 30 ثانية «دواليب»، وأكثر عدد للألعاب النارية المتكررة في 30 ثانية، إضافة إلى أكبر تشكيل لرمز استجابة سريع تقوم به طائرات من دون طيار «درونز».

وقال عثمان: نحن مسرورون بالوجود في مهرجان الشيخ زايد في احتفالات رأس السنة، ونتقدم بالتهنئة للقائمين على المهرجان والذين اعتادوا بشكل سنوي تحطيم الأرقام القياسية من أجل إسعاد الجمهور.

توثيق

حرص جمهور المهرجان على توثيق اللحظات الرائعة للعروض المتنوعة، عبر هواتفهم المحمولة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم بث العروض المبهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان.

ونالت عروض نافورة الإمارات والليزر إعجاب روّاد المهرجان من الصغار والكبار، بما قدمته من عروض موسيقية وعروض الليزر المبهرة.

كما خصصت أجنحة الحضارات العالمية الكثير من الاستعراضات الفنية والفولكلورية العالمية محولة المهرجان إلى كرنفال فني عالمي احتفاءً بليلة رأس السنة سواء من خلال إقامة حفلات على مسارح أجنحة الحضارات أو من خلال المشاركة في مسيرة الحضارات العالمية التي جابت كافة أرجاء المهرجان، مقدمة عروضاً شعبية بالملابس التقليدية الخاصة بالدول المشاركة.

وأبدى زوار مهرجان الشيخ زايد سعادتهم بالفعاليات والعروض الفلكلورية والفنية العالمية والمتنوعة، ومنها فعاليات القرية التراثية مدينة الألعاب الترفيهية، ومدينة الأطفال، ومنطقة الفنون، ومسابقات «كو كارتينج» و«كريزي كار»، وحديقة الأضواء والزهور، إضافة إلى منطقة «سيلفي ستريت»، ومتحف الحلويات وغيرها الكثير.