2.1 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والموصلات في دبي أن (2) مليون و(166) ألفاً و(821) راكباً، استخدموا وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة التابعة لـ«الهيئة»، خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، مقارنة بـ (1) مليون و(632) ألفاً و(552) راكباً ليلة رأس السنة لعام 2022، أي بنسبة زيادة بلغت (33 %) تقريباً.

وأشارت «الهيئة» إلى أن عدد مستخدمي مترو دبي بلغ 958 ألفاً و161 راكباً مقارنة بـ 640 ألفاً و175 راكباً العام الماضي، وبلغ عدد مستخدمي ترام دبي 49 ألفاً و855 راكباً مقارنة بـ 34 ألفاً و672 راكباً، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 395 ألفاً و930 راكباً مقارنة بـ 331 ألفاً و837 راكباً العام الماضي. كما استخدم وسائل النقل البحري، خلال ليلة رأس السنة الجديدة، 77 ألفاً و844 راكباً مقارنة بـ50 ألفاً و398 راكباً العام الماضي، وبلغ عدد مستخدمي خدمات الحجز الإلكتروني 125 ألفاً و651 راكباً 96 ألفاً و937 راكباً، ونقلت مركبات الأجرة 558 ألفاً و79 راكباً مقارنة بـ 476 ألفاً و831 راكباً، وبلغ عدد مستخدمي التنقل المشترك ألفاً و301 راكب مقارنة بألف و11 راكباً العام الماضي. وأكدت «الهيئة»، أن عملية تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي، لمواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية تمت بسلاسة، بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي، حيث تم تشغيل خدمة مترو دبي على مدار الساعة، وتوفير أكثر من 200 حافلة لنقل الركاب من مواقع الفعاليات، لمواقف المركبات التي خصصت لزوار فعالية ليلة رأس السنة.