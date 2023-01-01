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«صندوق الوطن» يؤكد على دعم المواهب الإماراتية

«صندوق الوطن» يؤكد على دعم المواهب الإماراتية
2 يناير 2023 00:26

الفجيرة (وام)

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 قال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن الصندوق سيظل منصة شامخة ترحب بشراكة كافة المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف السامية لحكومتنا الرشيدة، مثمناً مساهمات ودعم كافة المؤسسات ورجال الأعمال في تحقيق تلك الأهداف التي يتبناها الصندوق لتأهيل ودعم الكفاءات الوطنية، بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل والبيئة المحيطة، وتوسيع مداركهم. جاء ذلك بمناسبة تنظيم صندوق الوطن وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من المبدعين والفنانين التشكيلين والمواهب الإماراتية الشابة.  
وعبر ياسر القرقاوي عن امتنانه الكبير لكل من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة؛ للدعم والمشاركة في هذه الورشة التي تعد مقدمة لمشروع متكامل يهدف إلى تعزيز ودعم المبدعين الإماراتيين وتشجيعهم على تقديم أعمال ابتكارية بإمارة الفجيرة، مؤكداً أن رعاية وإشراف مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كان بمثابة عنوان لنجاح العمل المشترك الذي يهدف إلى تزيين الفجيرة.

صندوق الوطن
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