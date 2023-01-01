«أسرية استشاري الشارقة» تطلع على برامج «شؤون الضواحي»

الشارقة (الاتحاد)

اطلعت لجنة الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال زيارتها لدائرة شؤون الضواحي والقرى، على جهود الدائرة، مستمعة لشرح عن مختلف أعمال الدائرة وما تنظمه من برامج وخدمات للأسر في مختلف الأحياء، حيث تأتي هذه الزيارة، تمهيداً لجلسة المجلس الاستشاري لمناقشة سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إطار أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس الدائرة، وأعضاء اللجنة كل من جاسم جمعة المازمي مقرر اللجنة، وعفراء بن حليس الكتبي، وسيف علي الطليع الظهوري، وعبدالله محمد الشامسي، ومحمد عبدالله عبدالرحمن الريسي، ومن الأمانة العامة للمجلس سيف بن سويف الكتبي أمين السر.

وأثنى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي على ما يقوم به المجلس الاستشاري من تواصل واهتمام بكل أعمال دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وحرص الأعضاء على تقديم الرأي والمشورة لتطوير جوانب العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

بدورها، أشادت لجنة شؤون الأسرة بمستوى ما توليه مجالس الضواحي في إمارة الشارقة من مهام، مشيدة بدورها في مد جسور التواصل بين أبناء المجتمع وفق استراتيجية الدائرة، وبما يتماشى مع التطور والتنمية المستدامة في الشارقة، مع مراعاة عادات وأصالة المجتمع في الإمارة.

وأشار الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، خلال اللقاء، إلى أبرز فعاليات الدائرة، وحرصها على تلمس احتياجات المواطنين، والعمل على توطيد العلاقة بين المجتمع والحكومة.

وطرح أعضاء لجنة شؤون الأسرة عدداً من المحاور التي تصب في اختصاصات الدائرة، مقدمين العديد من المقترحات التي تتكامل مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بخصوص إنشاء مجالس الضواحي.