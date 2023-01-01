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بلدية أبوظبي تطور 650 كيلو متراً ل«مسارات الدراجات الهوائية»

بلدية أبوظبي تطور 650 كيلو متراً ل«مسارات الدراجات الهوائية»
2 يناير 2023 00:27

هالة الخياط (أبوظبي)

انتهت بلدية مدينة أبوظبي من تطوير 650 كم من شبكة مسارات الدراجات الهوائية في المدينة وضواحيها، في خطوة نحو تعزيز معايير جودة الحياة الصحية بتوفيرها مسارات آمنة للدراجات الهوائية.
ويأتي تطوير المسارات ضمن استراتيجية إمارة أبوظبي للدراجات الهوائية، وفي إطار ترسيخ مكانتها لتكون العاصمة وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية الكبرى، حيث احتضنت أبوظبي بداية الشهر الجاري مهرجان بايك أبوظبي.
ونفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروعاً لتوسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية في مدينة أبوظبي والبر الرئيسي، بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع وتساهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة. 

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واشتملت أعمال المشروع على توفير ممرات جري رياضية جديدة آمنة للمشاة، ومسارات للدراجات الهوائية على جانبي الطريق مع كافة الخدمات والمرافق اللازمة، كجزء من مخطط رئيسي لمسارات الجري والدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، بالإضافة إلى ربط مسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ الأرصفة الملائمة في مناطق سير المشاة. 
وتضمنت أعمال المشاريع، تركيب المظلات والأرضيات المطاطية في مناطق التمارين الرياضية، وكل من الزراعة التجميلية وتركيب الحاجز المعدني في شارع الخليج العربي، بالإضافة إلى طلاء مسارات الدراجات الهوائية.
ومن مسارات الدراجات الهوائية التي نفذتها البلدية سابقا، مسار للدراجات الهوائية في شارع شخبوط بن سلطان، ومسار للدراجات الهوائية وآخر للجري في شارع الخليج العربي، وإنشاء مسار لربط ممرات الدراجات الهوائية بين شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد، وكذلك في أجزاء من مدن الشهامة، الرحبة، والصدر. وتضمنت المشاريع تركيب معدات التمارين الرياضية وأثاث الطريق، وتجهيز أعمال البنية التحتية اللازمة لأجهزة البيع السريع في مناطق الاستراحات والتجمعات «الواحات» عند التقاطعات وأماكن عبور المشاة وأعمال الزراعة التجميلية المصاحبة وأعمال التظليل. 

تشجيع
أوضحت البلدية أن المشروع يهدف إلى تشجيع رياضة المشي والجري وركوب الدراجات، مما يدعم الصحة العامة، وتنشيط المسابقات الرياضية المتعلقة بالجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى استخدام الدراجات وسيلة مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة، لا سيما وأن هناك العديد من المواقف التي تم تخصيصها للدراجات الهوائية في الشوارع وبالقرب من محطة الحافلات الرئيسية في شارع المرور.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الدراجات الهوائية
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